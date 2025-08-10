Cómo quedó Julián Santero en el campeonato del Turismo Carretera tras ser sancionado en El Villicum

Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) completaron el podio y Santero, con el Ford Mustang, llegó quinto, pero finalmente cayó al puesto 12 tras ser sancionado.

Santero

El Mendocino Volador, quien largó desde la fila 17, fue recargado con 19 segundos luego del toque con Otto Fritzler y por eso Agrelo es el nuevo ganador del Campeonato de Carreras Especiales.