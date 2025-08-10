Inicio Ovación Automovilismo Julián Santero
Cómo quedó Julián Santero en el campeonato del Turismo Carretera tras ser sancionado en El Villicum

Martín Vázquez consiguió un apretado triunfo en el Desafío de las Estrellas, en El Villicum, por la novena fecha del Turismo Carretera. Julián Santero fue sancionado.

Santero fue sancionado tras finalizar quinto.

Martín Vázquez, a bordo del Dodge Challenger, consiguió un apretado triunfo en el Desafío de las Estrellas, llevado a cabo en el circuido de El Villicum, en San Juan, en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2025 donde Julián Santero mantuvo la punta del campeonato.

Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) completaron el podio y Santero, con el Ford Mustang, llegó quinto, pero finalmente cayó al puesto 12 tras ser sancionado.

El Mendocino Volador, quien largó desde la fila 17, fue recargado con 19 segundos luego del toque con Otto Fritzler y por eso Agrelo es el nuevo ganador del Campeonato de Carreras Especiales.

Finalmente, Vázquez consiguió la ventaja para festejar su primera victoria en el Turismo Carretera.

Julián Santero sigue liderando el campeonato del TC

El campeonato, cumplidas 9 carreras es liderado por Julián Santero con 239,5 puntos, Marcelo Agrelo tiene 234, Mauricio Lambiris 216 igual que Juan Martín Trucco: y Agustín Canapino 211,5 puntos.

La próxima carrera, la décima del campeonato que cierra la etapa regular, será el 24 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

