Cómo cuidar un geranio en maceta para disfrutar sus exquisitas flores y llenar de vida el jardín

El geranio es una de las plantas más famosas del mundo, y esto se debe a que es apto para principiantes y su floración puede decorar cualquier espacio

Paula García
Llena de colores la terraza cultivando geranios en macetas. Imagen: Freepik

El geranio o Geranium es una planta popular porque se encarga de decorar y alegrar los jardines y balcones de todo el mundo. Además de cultivarse por su imponente belleza, esta especie es fácil de mantener, así que la puede cuidar desde un jardinero experto hasta un principiante.

Sus flores pueden ser simples o dobles, con colores que incluyen rojo, blanco, rosa y naranja. Florecen de forma continua desde la primavera al otoño si están en una zona soleada, así que mantienen el jardín lleno de vida la mayor parte del año.

Comúnmente, esta planta se cultiva directamente en el sustrato exterior, aunque también se puede plantar en macetas para decorar la entrada de casa, la terraza o el jardín interior. Sin embargo, si optas por esta segunda alternativa tienes que tener en cuenta que los cuidados son diferentes al de los geranios en tierra.

Sigue las recomendaciones de los expertos para cultivar geranios en maceta. Imagen: Freepik

Cuidar geranios en macetas

El cultivo del geranio en maceta es una opción fácil a desarrollar en tu propia casa, ya que su siembra y mantenimiento requieren poca exigencia. Según los expertos de Viveros Shangai, esta planta se puede adquirir en tu vivero de confianza o sembrando las semillas. En cualquier caso se debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Maceta: si quieres que el geranio crezca fuerte y sano, es importante que la maceta tenga al menos unos 25 cm, para que sus raíces puedan extenderse bien. Además, debe tener un buen drenaje para que no se almacene el agua y se pudran las raíces. Lo ideal es colocar una capa de piedras o gravillas en el fondo para garantizar un buen drenaje.
  • Riego: durante el verano se debe regar dos veces por semana, mientras que en invierno con un riego está bien. Lo ideal es colocar el agua directo en la base de la planta, sin mojar las hojas o flores.
  • Luz: el geranio necesita de cuatro a seis horas de luz solar por día. En el caso de que quieras disponer la maceta en el interior del hogar, procura que se encuentre cerca de una ventana donde reciba luz natural.
Los geranios requieres cuidados b&aacute;sicos. Imagen: Freepik

Los geranios requieres cuidados básicos. Imagen: Freepik

  • Temperatura: un detalle para tener en cuenta es cuidar al geranio de las bajas temperaturas durante el invierno. No resisten menos de 2° C, así que si vives en una región fría, en invierno puedes guardarlos en el interior del hogar para mayor protección.

Teniendo en cuenta esos cuidados, tus geranios en macetas crecerán adornando el jardín con sus hojas verdes y sus flores coloridas.

