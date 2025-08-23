Inicio Sociedad agua
Hogar

Por qué deberías mezclar agua oxigenada y detergente líquido

Al combinar agua oxigenada y detergente obtienes una mezcla beneficiosa para el hogar. Sin embargo, debes seguir indicaciones para no comprometer tu salud

Paula García
Por Paula García [email protected]
Combina estos dos ingredientes y obtén sus beneficios para la limpieza del hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

Combina estos dos ingredientes y obtén sus beneficios para la limpieza del hogar. Imagen: Redacción Diario Uno

En muchos hogares deciden utilizar alternativas caseras para la limpieza. Desde fórmulas clásicas como limón y bicarbonato, hasta sal, pozos de café y un sinfín de ingredientes más. En esta ocasión, te contamos para qué sirve mezclar agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) y detergente líquido o jabón para platos.

El agua oxigenada se usa principalmente como antiséptico para desinfectar heridas superficiales y prevenir infecciones, como desinfectante y blanqueador en el hogar para limpiar baños y ropa, y también tiene usos industriales en el blanqueo de pulpa de papel y alimentos, y como reactivo químico.

Por su lado, todos conocen los usos del detergente líquido, para lavar y limpiar la ropa, disolviendo y eliminando manchas y suciedad como grasa o aceite, y es efectivo tanto en lavadoras como para el pretratamiento de manchas difíciles.

lavar los platos.jpg
El detergente l&iacute;quido o el jab&oacute;n para platos se utiliza para lavar la vajilla. Imagen: archivo

El detergente líquido o el jabón para platos se utiliza para lavar la vajilla. Imagen: archivo

En este punto, seguramente te estás preguntando... qué sentido tiene mezclar agua oxigenada junto con detergente líquido. Busca un cuaderno, una lapicera y toma nota de los increíbles beneficios que tiene esta combinación de ingredientes que seguro tienes en el hogar.

Mezcla detergente líquido con agua oxigenada

Teniendo en cuenta a especialistas de portales como The Spruce, esta mezcla utilizada adecuadamente, ofrece resultados eficaces para eliminar de manchas imposibles, hacer desinfecciones y controlar malos olores. No obstante, se debe preparar de forma correcta, además de tener en cuenta varias precauciones al combinar estos productos de uso doméstico.

Si quieres obtener los beneficios de la mezcla sin comprometer la salud, prepara la solución siguiendo los siguientes procedimientos:

  • Utilizar agua oxigenada al 3% (el producto que venden en farmacias y supermercados).
  • En un recipiente mezcla una parte de agua oxigenada con una parte igual de detergente líquido o jabón para platos.
  • Revuelve suavemente la mezcla, intentando no provocar demasiada espuma.
  • Aplica la mezcla directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar por algunos minutos y luego enjuaga con agua limpia.

Esta mezcla también sirve para desinfectar superficies, por lo que es ideal para limpiar tablas de cortar, bachas o utensilios de cocina con residuos adheridos, o zonas donde suelen proliferar bacterias.

jabon y agua oxigenada
Mezcla detergente l&iacute;quido con agua oxigenada para limpiar manchas dif&iacute;ciles o desinfectar superficies. Imagen: Redacci&oacute;n Diario Uno

Mezcla detergente líquido con agua oxigenada para limpiar manchas difíciles o desinfectar superficies. Imagen: Redacción Diario Uno

A la hora de preparar y manipular la mezcla, es recomendable la utilización de guantes para proteger la piel. Además, es importante escoger un área del hogar con buena ventilación, abrir las ventanas, y no dejar la mezcla guardada por mucho tiempo. Lo ideal es combinar el agua oxigenada junto con el detergente líquido y usar en el momento.

Cabe destacar que este compuesto no debe prepararse en recipientes metálicos, ya que el agua oxigenada puede reaccionar con ciertos metales.

Temas relacionados:

Te puede interesar