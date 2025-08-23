Por qué deberías mezclar agua oxigenada y detergente líquido

lavar los platos.jpg El detergente líquido o el jabón para platos se utiliza para lavar la vajilla. Imagen: archivo

En este punto, seguramente te estás preguntando... qué sentido tiene mezclar agua oxigenada junto con detergente líquido. Busca un cuaderno, una lapicera y toma nota de los increíbles beneficios que tiene esta combinación de ingredientes que seguro tienes en el hogar.

Mezcla detergente líquido con agua oxigenada

Teniendo en cuenta a especialistas de portales como The Spruce, esta mezcla utilizada adecuadamente, ofrece resultados eficaces para eliminar de manchas imposibles, hacer desinfecciones y controlar malos olores. No obstante, se debe preparar de forma correcta, además de tener en cuenta varias precauciones al combinar estos productos de uso doméstico.

Si quieres obtener los beneficios de la mezcla sin comprometer la salud, prepara la solución siguiendo los siguientes procedimientos:

Utilizar agua oxigenada al 3% (el producto que venden en farmacias y supermercados).

oxigenada al 3% (el producto que venden en farmacias y supermercados). En un recipiente mezcla una parte de agua oxigenada con una parte igual de detergente líquido o jabón para platos.

oxigenada con una parte igual de líquido o jabón para platos. Revuelve suavemente la mezcla, intentando no provocar demasiada espuma.

Aplica la mezcla directamente sobre la superficie a tratar, dejar actuar por algunos minutos y luego enjuaga con agua limpia.

Esta mezcla también sirve para desinfectar superficies, por lo que es ideal para limpiar tablas de cortar, bachas o utensilios de cocina con residuos adheridos, o zonas donde suelen proliferar bacterias.

jabon y agua oxigenada Mezcla detergente líquido con agua oxigenada para limpiar manchas difíciles o desinfectar superficies. Imagen: Redacción Diario Uno

A la hora de preparar y manipular la mezcla, es recomendable la utilización de guantes para proteger la piel. Además, es importante escoger un área del hogar con buena ventilación, abrir las ventanas, y no dejar la mezcla guardada por mucho tiempo. Lo ideal es combinar el agua oxigenada junto con el detergente líquido y usar en el momento.

Cabe destacar que este compuesto no debe prepararse en recipientes metálicos, ya que el agua oxigenada puede reaccionar con ciertos metales.