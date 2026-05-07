Horóscopo chino: las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el Mes de la Serpiente.

Según el horóscopo chino, el 5 de mayo de 2026 comenzó el Mes de la Serpiente de Agua Yin, una etapa marcada por la observación silenciosa, la intuición profunda y la capacidad de los signos de descubrir oportunidades ocultas detrás de situaciones que parecían estancadas. La energía de este animal favorece las decisiones inteligentes, los movimientos estratégicos y la búsqueda de estabilidad emocional, aunque también despierta una sensibilidad intensa frente a los conflictos, las traiciones y las tensiones que venían acumulándose desde semanas anteriores.