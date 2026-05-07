Según el horóscopo chino, el 5 de mayo de 2026 comenzó el Mes de la Serpiente de Agua Yin, una etapa marcada por la observación silenciosa, la intuición profunda y la capacidad de los signos de descubrir oportunidades ocultas detrás de situaciones que parecían estancadas. La energía de este animal favorece las decisiones inteligentes, los movimientos estratégicos y la búsqueda de estabilidad emocional, aunque también despierta una sensibilidad intensa frente a los conflictos, las traiciones y las tensiones que venían acumulándose desde semanas anteriores.
Astrología china
Horóscopo chino: las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el Mes de la Serpiente
En el horóscopo chino, la Serpiente de Agua Yin transformará emocionalmente a los doce signos y marcará un periodo de intuición y decisiones silenciosas
Esta vibración del horóscopo chino se combina con la fuerza dominante del Año del Caballo de Fuego, que impulsa la acción, el deseo de independencia y la necesidad de romper rutinas. La convivencia entre la astucia reservada de la Serpiente y el impulso apasionado del Caballo generará semanas de contrastes intensos, donde muchos signos alternarán momentos de reflexión con decisiones repentinas que modificarán proyectos, relaciones y caminos personales.
- Periodo del mes: del 5 de mayo al 5 de junio de 2026
- Elemento regente: Agua Yin
- Energía predominante: intuición, estrategia, transformación emocional y decisiones silenciosas
- Signos favorecidos: Serpiente, Gallo, Búfalo y Dragón
- Signos desafiados: Cerdo, Tigre y Mono
Horóscopo chino: las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el Mes de la Serpiente
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante este ciclo sentirá una necesidad profunda de ordenar asuntos económicos y dejar atrás gastos innecesarios que venían alterando su tranquilidad. Una conversación inesperada abrirá nuevas posibilidades laborales o comerciales que parecían lejanas hace apenas unas semanas. En el amor, aparecerán señales claras para comprender qué vínculos merecen continuidad y cuáles deben quedar definitivamente en el pasado. También atravesará días muy positivos para estudiar, firmar acuerdos o iniciar actividades relacionadas con creatividad y comunicación. Hacia finales del mes recuperará confianza personal y notará que varias situaciones comienzan a acomodarse a su favor
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): este mes potenciará su estabilidad emocional y le permitirá avanzar lentamente hacia objetivos importantes que parecían demorados. La influencia de la Serpiente fortalecerá su paciencia y lo ayudará a manejar tensiones familiares con mayor madurez y equilibrio. En el trabajo encontrará apoyo en personas influyentes que reconocerán su esfuerzo y constancia después de mucho tiempo. El terreno sentimental mostrará mayor armonía, especialmente para quienes buscan consolidar relaciones o resolver diferencias pendientes. Un proyecto relacionado con el hogar o el patrimonio comenzará a mostrar resultados positivos antes de junio
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): atravesará semanas intensas donde deberá controlar impulsos y evitar enfrentamientos innecesarios con personas cercanas. La energía de la Serpiente pondrá a prueba su paciencia y lo obligará a pensar mejor antes de reaccionar frente a críticas o provocaciones. En cuestiones laborales podrían surgir cambios repentinos que inicialmente generarán incomodidad, aunque terminarán favoreciendo su crecimiento. El amor se moverá entre dudas y momentos de fuerte atracción emocional que podrían alterar viejas certezas. Si logra actuar con inteligencia y no desde el orgullo, finalizará el ciclo con mayor claridad sobre su verdadero camino
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encontrará en este periodo una oportunidad ideal para recuperar tranquilidad interior y alejarse de ambientes desgastantes. Varias situaciones familiares comenzarán a resolverse gracias a diálogos sinceros y decisiones postergadas desde hace meses. En el ámbito laboral sentirá mayor seguridad para defender ideas propias y asumir desafíos que antes evitaba por temor al fracaso. La energía romántica será favorable para reconciliaciones, encuentros inesperados y nuevas conexiones emocionales muy intensas. Un cambio de rutina o un viaje corto renovará completamente su ánimo antes de terminar el mes
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Mes de la Serpiente despertará su ambición y aumentará su deseo de alcanzar metas personales con rapidez y determinación. Habrá noticias positivas relacionadas con el dinero, proyectos independientes o acuerdos que venían demorándose por cuestiones externas. También sentirá una fuerte necesidad de proteger su privacidad y alejarse de personas demasiado invasivas o conflictivas. En el amor experimentará una mezcla de intensidad y misterio que volverá mucho más apasionadas sus relaciones. La última parte del ciclo será especialmente favorable para tomar decisiones financieras importantes
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): comenzará una etapa de gran fortaleza espiritual y crecimiento personal donde su intuición funcionará con enorme precisión. Muchas respuestas que buscaba desde comienzos de año aparecerán de manera inesperada a través de encuentros, sueños o conversaciones decisivas. En el trabajo podrá destacarse gracias a su inteligencia estratégica y a una capacidad especial para resolver problemas complejos. El terreno sentimental mostrará movimientos importantes, especialmente para quienes desean iniciar una relación o recuperar una conexión significativa. Será uno de los signos más beneficiados del mes y sentirá que vuelve a tomar el control de su destino
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): aunque el año continúa impulsando cambios intensos en su vida, este mes le pedirá actuar con más prudencia y menos ansiedad. Algunas situaciones laborales podrían avanzar más lento de lo esperado, pero eso le permitirá reorganizar prioridades y evitar errores importantes. En el plano emocional sentirá altibajos repentinos que lo llevarán a replantearse vínculos y expectativas afectivas. También será un periodo muy favorable para cuidar la salud, descansar mejor y recuperar energías físicas y mentales. Hacia junio aparecerá una oportunidad inesperada que renovará completamente su entusiasmo
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): vivirá semanas donde la sensibilidad emocional estará mucho más intensa y eso la volverá especialmente perceptiva frente a las verdaderas intenciones ajenas. Varias decisiones relacionadas con el dinero o el trabajo requerirán paciencia y una mirada práctica para evitar pérdidas o confusiones. En el amor tendrá posibilidades de fortalecer relaciones sinceras y dejar atrás historias desgastantes que ya no aportaban felicidad. La creatividad crecerá notablemente y favorecerá proyectos artísticos, personales o vinculados con comunicación. Una noticia familiar generará alivio y devolverá armonía al entorno cercano
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la influencia de la Serpiente lo obligará a actuar con más cautela y menos impulsividad frente a situaciones tensas. Durante estas semanas descubrirá verdades ocultas que modificarán su manera de ver ciertas relaciones personales o laborales. El terreno económico exigirá mayor organización para evitar gastos innecesarios o promesas poco confiables. En cuestiones sentimentales aparecerán momentos de gran intensidad emocional, aunque también surgirán dudas difíciles de ignorar. Si logra mantener la calma frente a conflictos inesperados, encontrará soluciones muy beneficiosas antes de finalizar el ciclo
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): será uno de los signos más favorecidos del mes gracias a la afinidad natural que comparte con la Serpiente dentro del horóscopo chino. La claridad mental aumentará notablemente y le permitirá resolver problemas pendientes con rapidez y precisión. En el ámbito laboral habrá reconocimiento, posibilidades de crecimiento y contactos muy positivos para proyectos futuros. El amor mostrará momentos de estabilidad y cercanía emocional que fortalecerán relaciones importantes. También vivirá días ideales para tomar decisiones relacionadas con mudanzas, inversiones o cambios de vida
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): atravesará un periodo donde necesitará confiar más en su intuición y menos en opiniones externas que generan confusión. Algunas situaciones del pasado volverán para ser resueltas definitivamente y eso marcará un cierre emocional importante. En el trabajo podrían aparecer responsabilidades nuevas que inicialmente parecerán pesadas, aunque terminarán fortaleciendo su posición. El amor tendrá momentos de sinceridad profunda que ayudarán a sanar viejas heridas y recuperar confianza afectiva. A medida que avance junio sentirá mayor tranquilidad y estabilidad interior
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): este será uno de los signos más exigidos durante el Mes de la Serpiente y deberá actuar con mucha prudencia frente a tensiones emocionales o discusiones innecesarias. Varias situaciones pondrán a prueba su paciencia y lo obligarán a tomar distancia de ambientes cargados de negatividad. En el terreno económico será importante evitar riesgos, gastos impulsivos o acuerdos poco claros. El amor mostrará altibajos y exigirá conversaciones honestas para evitar malentendidos que podrían crecer rápidamente. Si logra mantener serenidad y equilibrio emocional, terminará el ciclo mucho más fortalecido de lo que imaginaba