Transforma una remera vieja en una bombacha nueva: en casa y con un truco de costurera

Para comenzar a crear tu propia ropa en casa solo necesitas algunos consejos, tutoriales y trucos. Lo principal es tener claros tus objetivos de costura, preparar un costurero bien completo y prepararte para fracasar, descoser y volver a empezar más de una vez.

hilos de costura Utiliza materiales de costura de buena calidad para evitar roturas o desgarros en la ropa.

Paso a paso y en casa: cómo transformar las remeras viejas en bombachas

Recientemente, descubrí un truco de costura en casa muy llamativo y útil. Es posible convertir las remeras de algodón viejas que ya no usas, en una prenda de ropa nueva: bombachas.