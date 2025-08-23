Inicio Sociedad Casa
Transforma una remera vieja en una bombacha nueva: en casa y con un truco de costurera

Puedes reutilizar viejas remeras en casa y transformarlas en una prenda de ropa nueva y muy útil: bombachas de tela artesanales

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco de costura en casa perfecto para reutilizar prendas viejas y ahorrar. 

La costura es una actividad de casa creativa, divertida y que propone proyectos nuevos todos los días para salir un poco de la rutina. Con un truco de costura puedes dar una nueva vida y uso a las viejas remeras que tienes guardadas en el armario.

Para comenzar a crear tu propia ropa en casa solo necesitas algunos consejos, tutoriales y trucos. Lo principal es tener claros tus objetivos de costura, preparar un costurero bien completo y prepararte para fracasar, descoser y volver a empezar más de una vez.

hilos de costura
Utiliza materiales de costura de buena calidad para evitar roturas o desgarros en la ropa.

Paso a paso y en casa: cómo transformar las remeras viejas en bombachas

Recientemente, descubrí un truco de costura en casa muy llamativo y útil. Es posible convertir las remeras de algodón viejas que ya no usas, en una prenda de ropa nueva: bombachas.

Para realizar este truco de casa e hilos vas a necesitar una remera vieja, unas tijeras de tela, hilo y aguja (si tienes máquina de coser mejor).

pasos para arreglar una remera en casa
Fotos tomadas del tutorial de costura en casa de Bichol Pura Tips.

  1. Coloca la prenda de ropa vieja extendida sobre la mesa de trabajo, con el derecho hacia arriba. Ajusta con alfileres los bordes para recortar de manera prolija.
  2. Realiza un corte desde abajo de la axila hasta el cuello de la remera, formando una curva. Corta una línea recta y realiza el mismo corte curvo del lado contrario. Queda con forma de bombacha.
  3. Corta uno de los lados de lo que sería la parte inferior de la bombacha. En el tutorial puedes ver mucho mejor el paso a paso.
  4. Dobla la parte más larga hacia adentro. Cose del revés con una costura recta y realiza un dobladillo en todos los bordes.
  5. Coloca un elástico en la parte superior recta, lo que antes era la parte baja de la remera.

Un truco de casa y algo más: consejos para lavar y cuidar las bombachas

ropa interior
La ropa interior tiene que estar siempre limpia, sin olor y sin agujeros.

  • Las bombachas son una prenda de ropa delicada, al igual que los calzoncillos, corpiños y medias. Lo ideal es lavar este tipo de tejidos en casa y a manos, para evitar que se dañen en el lavarropas y refregar mejor las manchas.
  • Seca la ropa interior al aire libre o en un ambiente bien ventilado.
  • Nunca guardes las bombachas húmedas. Esto puede generar hongos, mal olor y arruinar los tejidos de la prenda.
  • Utiliza bombachas de algodón y con elásticos firmes, pero no apretados. Esta prenda de ropa está en contacto constante con tus partes íntimas, por eso siempre debería estar limpia e higienizada.
  • Descarta las bombachas viejas y muy gastadas. Es importante aceptar que la ropa llega a su fin y hay que renovarla cada cierto tiempo.

