La carrera del MotoGP, fue la culminación de un fin de semana en el que Márquez hizo doblete, al también imponerse en la carrera al sprint del sábado.

El líder del campeonato Marc Márquez registró en el Gran Premio de Hungría un tiempo de 42 minutos 37 segundos y 681 milésimas (42' 37'' 681/1000). Fue escoltado por otro español, Pedro Acosta, a 4'' 314/1000, y completó el podio el italiano Marco Bezzecchi, a 7'' 488/1000.