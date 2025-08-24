Inscribiendo ya su nombre entre los grandes del motociclismo mundial, el español Marc Márquez logró su décima victoria -con doblete- de la temporada y su séptima consecutiva en el Gran Premio de Hungría de MotoGP 2025, celebrado en el nuevo circuito de Balaton Park, Hungría.
Marc Márquez lo hizo de nuevo: décimo doblete del año para el líder del MotoGP en el Gran Premio de Hungría
Marc Márquez, que ganó en la víspera la carrera sprint, se impuso este domingo en el Gran Premio de Hungría de MotoGP, estirando su ventaja en el campeonato