Marc Márquez sigue dominando en la temporada de MotoGP con números extraordinarios. ganó  Premio de Hungría con amplia ventaja.

Inscribiendo ya su nombre entre los grandes del motociclismo mundial, el español Marc Márquez logró su décima victoria -con doblete- de la temporada y su séptima consecutiva en el Gran Premio de Hungría de MotoGP 2025, celebrado en el nuevo circuito de Balaton Park, Hungría.

La carrera del MotoGP, fue la culminación de un fin de semana en el que Márquez hizo doblete, al también imponerse en la carrera al sprint del sábado.

El líder del campeonato Marc Márquez registró en el Gran Premio de Hungría un tiempo de 42 minutos 37 segundos y 681 milésimas (42' 37'' 681/1000). Fue escoltado por otro español, Pedro Acosta, a 4'' 314/1000, y completó el podio el italiano Marco Bezzecchi, a 7'' 488/1000.

Décimo triunfo y séptimo consecutivo para Mac Márquez en MotoGP

Aunque tuvo un pequeño error al inicio que le hizo perder posiciones, logró recuperarlas y mantener una ventaja constante para asegurar la victoria.

La grilla de llegada del GP de Hungría de MotoGP

Pos. Piloto Equipo Tpo./Dif.

1 Marc Márquez Ducati Lenovo Team 42:37.681

2 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing +4.314

3 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +7.488

4 Jorge Martin Aprilia Racing +11.069

5 L. Marini Honda HRC Castrol +11.904

6 F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team +12.608

7 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing +12.902

8 Pol Espargaro Red Bull KTM Tech3 +14.015

9 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team +14.854

10 F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team +15.473

