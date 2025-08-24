El negocio de ropa en Chile que cierra un local y ofrece liquidación de hasta 70%

Cabe destacar que la tienda Caravana se destaca por tener todo tipo de ropas para mujeres, desde vestidos, pasando con faldas, conjuntos y hasta algunos elementos de joyería. Todos sus elementos que ofrecen a la venta están fabricados en un taller ubicado en India que utiliza fibras naturales y además se realizan los estampados a mano con maderas talladas.
Ante el inminente cierre del local de ropa Caravana ubicado en Santiago de Chile, existen dos formas para que los clientes realicen compras y en todos los casos hay importantes descuentos en los precios.
Por un lado, se puede comprar mediante Internet en su sitio web, donde los descuentos en la ropa van hasta el 40%. Pero lo más interesante es para las compras presenciales en el mismo local de Santiago de Chile ya que las rebajas alcanzan el 70%, según informaron desde la propia marca Caravana.