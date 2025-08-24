El negocio de ropa en Chile que cierra un local y ofrece liquidación de hasta 70%

Se trata de un local de ropa de mujeres que tiene una fuerte presencia en Santiago de Chile, pero que está atravesando una crisis que la ha llevado a reducir sus sucursales. Por este motivo es que decidió cerrar un local ubicado en la capital del país trasandino. Pero no todas son malas noticias, ya que sus precios bajarán considerablemente hasta el cierre.

Embed - CARAVANA on Instagram: "70% Off X Cierre de tienda Luis Pasteur # 6199 Hasta agotar stock De Lunes a Domingo" View this post on Instagram A post shared by CARAVANA (@caravanatienda)

El local de ropa con descuentos en Chile

Se trata de la reconocida marca de ropa Caravana, la cual tiene varios locales comerciales en importantes puntos de Chile pero ha decidido cerrar al menos uno de ellos. En particular, la sucursal ubicada en la localidad de Vitacura, en el norte de Santiago de Chile, más precisamente sobre calle Luis Pasteur al 6.199.