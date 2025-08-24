Inicio Sociedad Chile
El negocio de ropa en Chile que cierra un local y ofrece liquidación de hasta 70%

Se trata de una gran opción para los viajeros que van a Chile en busca de ropa, en este caso, de mujer

Virginia López
El local de Chile que ofrece importantes descuentos.

Dentro de los miles de turistas que viajan año a año hacia Chile para realizar compras, las prendas de ropa son uno de los rubros más buscados debido a su bajo precio y alta calidad, en comparación con Argentina. Por eso, esta información seguramente repercutirá y habrá que tener en cuenta: una marca importante cerrará un local pero para ello ofrecen increíbles descuentos.

Se trata de un local de ropa de mujeres que tiene una fuerte presencia en Santiago de Chile, pero que está atravesando una crisis que la ha llevado a reducir sus sucursales. Por este motivo es que decidió cerrar un local ubicado en la capital del país trasandino. Pero no todas son malas noticias, ya que sus precios bajarán considerablemente hasta el cierre.

El local de ropa con descuentos en Chile

Se trata de la reconocida marca de ropa Caravana, la cual tiene varios locales comerciales en importantes puntos de Chile pero ha decidido cerrar al menos uno de ellos. En particular, la sucursal ubicada en la localidad de Vitacura, en el norte de Santiago de Chile, más precisamente sobre calle Luis Pasteur al 6.199.

Cabe destacar que la tienda Caravana se destaca por tener todo tipo de ropas para mujeres, desde vestidos, pasando con faldas, conjuntos y hasta algunos elementos de joyería. Todos sus elementos que ofrecen a la venta están fabricados en un taller ubicado en India que utiliza fibras naturales y además se realizan los estampados a mano con maderas talladas.

Ante el inminente cierre del local de ropa Caravana ubicado en Santiago de Chile, existen dos formas para que los clientes realicen compras y en todos los casos hay importantes descuentos en los precios.

Por un lado, se puede comprar mediante Internet en su sitio web, donde los descuentos en la ropa van hasta el 40%. Pero lo más interesante es para las compras presenciales en el mismo local de Santiago de Chile ya que las rebajas alcanzan el 70%, según informaron desde la propia marca Caravana.

