¿Qué hago si mis plantas de interior tienen sus tallos rotos o quebrados?

Las plantas dependen de 4 cosas para vivir y crecer: riego, luz natural, sustrato nutritivo y espacio suficiente. Las plantas de interior son un grupo de especies del hogar que se llevan muy bien con los ambientes internos y no soportan las condiciones exteriores como las temperaturas frías, las heladas, el viento, las lluvias y la luz solar directa.
Existen muchas variedades de plantas domesticadas distribuidas a lo largo y ancho del planeta. Este tipo de ejemplar verde y vegetal, en ocasiones se quiebra por el peso de las hojas, por accidente, porque nuestras mascotas las rompen jugando o porque realizamos un mal movimiento al regarlas o trasladarlas a otra habitación del hogar.
Este tipo de plantas, como cualquier otra, también pierde fuerza y se debilita cuando no tiene el suministro necesario de agua, sol u nutrientes. Tanto el exceso como el déficit de alguna de estas cosas puede debilitar a la especie poro a poco. La planta dará señales en sus hojas, tallos y raíces.
Hoy te voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para recuperar una planta de interior con los tallos rotos o doblados. Todo dependerá del estado de la planta, si los tallos están doblados el procedimiento es uno, pero, si están rotos, vas a tener que recurrir a otra técnica.
Tienes dos opciones para salvar a tus plantas de una desgracia asegurada. Lo primero y principal, antes de realizar cualquier truco de jardinería, es leer correctamente y conocer las necesidades de cada planta del hogar para evitar este tipo de problemas.
Plantas como el potus, necesitan más humedad y menos sol directo, mientras especies como las suculentas prefieren poca agua y el sol no les molesta ni afecta tanto.