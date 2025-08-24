Inicio Sociedad planta
¿Qué hago si mis plantas de interior tienen sus tallos rotos o quebrados?

Los tallos de las plantas del hogar se suelen romper por falta de nutrientes, agua, por un mal movimiento en el traslado o por el juego de nuestras mascotas

Isabella Brosio
Cómo salvar a tus plantas de interior con ramas dobladas o rotas.

Cuando las plantas de interior de hojas grandes y crecimiento rápido empiezan a desarrollarse hacia abajo y sin sostén, es normal que algunos tallos se doblen o quiebren. Lo ideal es evitarlo, pero puedes salvar las especies del hogar que pasan por esto.

Las plantas dependen de 4 cosas para vivir y crecer: riego, luz natural, sustrato nutritivo y espacio suficiente. Las plantas de interior son un grupo de especies del hogar que se llevan muy bien con los ambientes internos y no soportan las condiciones exteriores como las temperaturas frías, las heladas, el viento, las lluvias y la luz solar directa.

planta de interior
Una planta con los tallos doblados no es necesariamente una planta marchita.&nbsp;

¿Por qué se quiebran los tallos de las plantas de interior?

Existen muchas variedades de plantas domesticadas distribuidas a lo largo y ancho del planeta. Este tipo de ejemplar verde y vegetal, en ocasiones se quiebra por el peso de las hojas, por accidente, porque nuestras mascotas las rompen jugando o porque realizamos un mal movimiento al regarlas o trasladarlas a otra habitación del hogar.

Este tipo de plantas, como cualquier otra, también pierde fuerza y se debilita cuando no tiene el suministro necesario de agua, sol u nutrientes. Tanto el exceso como el déficit de alguna de estas cosas puede debilitar a la especie poro a poco. La planta dará señales en sus hojas, tallos y raíces.

gato jugando con plantas
Las mascotas puedes romper los tallos por accidente al jugar con las plantas del hogar.&nbsp;

Hoy te voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para recuperar una planta de interior con los tallos rotos o doblados. Todo dependerá del estado de la planta, si los tallos están doblados el procedimiento es uno, pero, si están rotos, vas a tener que recurrir a otra técnica.

¿Cómo puedo recuperar una planta con los tallos rotos o doblados?

Tienes dos opciones para salvar a tus plantas de una desgracia asegurada. Lo primero y principal, antes de realizar cualquier truco de jardinería, es leer correctamente y conocer las necesidades de cada planta del hogar para evitar este tipo de problemas.

Plantas como el potus, necesitan más humedad y menos sol directo, mientras especies como las suculentas prefieren poca agua y el sol no les molesta ni afecta tanto.

sorbete, canela y esqueje de planta
La canela es un excelente cicatrizante y anti hongos para las plantas.&nbsp;

  1. Si el tallo de tu planta está doblado, lo que debes hacer es estabilizarlo. Para ello, vas a necesitar una bombilla o sorbete descartable. Córtalo por la mitad y colócalo rodeando el tallo. Con el paso de los días la planta de hogar irá cicatrizando.
  2. Si el tallo se cortó, lo primero y principal es desinfectar el corte con un poco de canela en polvo para evitar infecciones en la planta. Si el brazo cortado está en buen estado, puedes enraizarlo en agua para obtener una nueva planta.

