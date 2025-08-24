¿Qué hago si mis plantas de interior tienen sus tallos rotos o quebrados?

Este tipo de plantas, como cualquier otra, también pierde fuerza y se debilita cuando no tiene el suministro necesario de agua, sol u nutrientes. Tanto el exceso como el déficit de alguna de estas cosas puede debilitar a la especie poro a poco. La planta dará señales en sus hojas, tallos y raíces.

gato jugando con plantas Las mascotas puedes romper los tallos por accidente al jugar con las plantas del hogar.

Hoy te voy a explicar cuáles son los pasos a seguir para recuperar una planta de interior con los tallos rotos o doblados. Todo dependerá del estado de la planta, si los tallos están doblados el procedimiento es uno, pero, si están rotos, vas a tener que recurrir a otra técnica.

¿Cómo puedo recuperar una planta con los tallos rotos o doblados?

Tienes dos opciones para salvar a tus plantas de una desgracia asegurada. Lo primero y principal, antes de realizar cualquier truco de jardinería, es leer correctamente y conocer las necesidades de cada planta del hogar para evitar este tipo de problemas.

Plantas como el potus, necesitan más humedad y menos sol directo, mientras especies como las suculentas prefieren poca agua y el sol no les molesta ni afecta tanto.

sorbete, canela y esqueje de planta La canela es un excelente cicatrizante y anti hongos para las plantas.