El ingrediente que debes utilizar para prevenir la aparición de la araña violinista

La aparición de la araña violinista puede ser totalmente prevenida por el uso de algunos ingredientes particulares. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
La araña violinista puede ocasionar graves problemas en el caso de aparecer en casa

La presencia de plagas en el hogar es un problema muy común y, para solucionarlo, muchas personas acuden al uso de distintos ingredientes caseros, prefiriendo evitar la compra de costosos productos químicos o el llamado a los distintos exterminadores profesionales.

Dentro del mundo de los insectos, uno de los más temidos es la araña violinista, conocida también como araña del rincón. Justamente, esta puede ser alejada de tu casa para proteger tu salud y la de los tuyos.

La araña violinista es una de las plagas más peligrosas dentro de los hogares

Qué ingredientes utilizar para prevenir la aparición de la araña violinista

Los ingredientes que se enumerarán con justificación a continuación pueden ser colocados en rincones oscuros, detrás de muebles y dentro de armarios, que son los más frecuentados por esta araña.

Por empezar a enumerar, tienes que saber que el ajo puede ser altamente efectivo contra esta plaga. Lo que se hace es triturar los dientes y colocarlos dentro de un recipiente.

Las cáscaras cítricas, como la del limón, también pueden ser un ingrediente a utilizar. Sucede que, en ambos casos, el aroma se presenta como detestable para la araña.

El ajo, un ingrediente natural que puede servir para prevenir a la araña violinista

También puedes usar aceites esenciales de menta, eucalipto, lavanda o citronela. Rocía agua con unas gotas de estos aceites en las zonas donde puedan aparecer este tipo de arañas.

Por último, y no menos importante, tienes que saber que la presencia de la araña violinista puede ser erradicada a través del uso de distintas plantas, como la de menta, eucalipto, lavanda o citronela.

Araña violinista: otras recomendaciones para alejarlas de casa

Además del uso de estos ingredientes, otros de los hábitos que puedes seguir para prevenir la presencia de la araña violinista en tu casa pueden ser los siguientes:

  • Limpieza y orden: mantén una limpieza constante y regular de tu hogar, especialmente en rincones, debajo de camas, detrás de muebles y dentro de armarios.
  • Sella accesos: revisa y sella grietas y aberturas en paredes y pisos por donde las arañas puedan ingresar a tu hogar.
  • Ambientes oscuros y estáticos: la araña violinista prefiere los lugares oscuros y con poco movimiento, por lo que es vital mantener limpios y ventilados estos espacios.

