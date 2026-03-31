Ni potus ni sansevieria: estas son las mejores plantas para tener en un recipiente con agua

Su adaptabilidad es asombrosa: aunque puede sobrevivir en diversos niveles de claridad, su desarrollo óptimo se alcanza en ambientes con luz indirecta, evitando el sol directo que podría dañar su follaje.

monstera deliciosa en agua Monstera deliciosa en agua.

Plantas que crecen en agua: Cinta

Por su parte, la Cinta es valorada por su gran resistencia y su capacidad para generar raíces con suma rapidez en agua. Sus hojas alargadas y con caída arqueada aportan una sensación de ligereza visual.

El secreto para que este ejemplar mantenga su vigor radica en la iluminación: es esencial ubicar el recipiente con agua en un lugar muy claro dentro del hogar, asegurando que reciba luz abundante para conservar su porte elegante.

Plantas que crecen en agua: Bambú de la suerte

El Bambú de la suerte es otro ejemplar idóneo para tener en un recipiente con agua. No demanda cuidados exigentes, solo se recomienda añadir piedras en la base del recipiente para otorgar firmeza a sus tallos verticales.

Es una planta que agradece los ambientes frescos y luminosos, siempre y cuando se mantenga protegida de la exposición solar directa.

bambu de la suerte en agua Bambú de la suerte en agua.

Plantas que crecen en agua: Menta

La Menta no es solo una planta para tener en el jardín o huerto. Al cultivarse desde esquejes en agua, esta hierba se caracteriza por un crecimiento notablemente veloz, condicionado siempre a una exposición generosa a la luz natural.

Su ventaja adicional es su utilidad práctica en la cocina, permitiendo cosechar hojas frescas para infusiones o recetas gastronómicas en cualquier momento.

Plantas que crecen en agua: Árbol de jade

Finalmente, el Árbol de jade demuestra que las suculentas también pueden triunfar en el agua. La clave aquí es la prevención: el esqueje debe cicatrizar adecuadamente antes de ser sumergido para evitar que el tallo se pudra.

arbol de jade agua Árbol de jade en agua.

Bajo una iluminación intensa, esta planta conservará sus hojas carnosas y brillantes, aunque su ritmo de crecimiento sea más pausado que en el sustrato convencional.