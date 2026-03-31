Ni potus ni sansevieria: estas son las mejores plantas para tener en un recipiente con agua

Quienes están iniciándose en el mundo de la jardinería creerán que sí o sí necesitan de tierra para cultivar plantas en maceta. Lo cierto es que existen ejemplares que también pueden crecer en agua, tales como el potus o la sansevieria. En este sentido, te mencionaré cinco especies acuáticas que potenciarán la belleza de tu sala.
Recordemos que cultivar plantas directamente en agua no solo simplifica la limpieza al prescindir de la tierra, sino que permite observar el fascinante desarrollo de las raíces a través del cristal. Por lo tanto, estos ejemplares cautivarán la atención tanto de quienes viven en casa como de quienes van a visitarte.
Plantas que crecen en agua: Monstera deliciosa
La Monstera deliciosa, con sus icónicas hojas perforadas, es una pieza central en cualquier decoración. Para trasladarla con éxito al agua, se requiere un esqueje que posea nudos y raíces aéreas, situándolo en un jarrón de boca ancha para dar espacio a su estructura.
Su adaptabilidad es asombrosa: aunque puede sobrevivir en diversos niveles de claridad, su desarrollo óptimo se alcanza en ambientes con luz indirecta, evitando el sol directo que podría dañar su follaje.
Plantas que crecen en agua: Cinta
Por su parte, la Cinta es valorada por su gran resistencia y su capacidad para generar raíces con suma rapidez en agua. Sus hojas alargadas y con caída arqueada aportan una sensación de ligereza visual.
El secreto para que este ejemplar mantenga su vigor radica en la iluminación: es esencial ubicar el recipiente con agua en un lugar muy claro dentro del hogar, asegurando que reciba luz abundante para conservar su porte elegante.
Plantas que crecen en agua: Bambú de la suerte
El Bambú de la suerte es otro ejemplar idóneo para tener en un recipiente con agua. No demanda cuidados exigentes, solo se recomienda añadir piedras en la base del recipiente para otorgar firmeza a sus tallos verticales.
Es una planta que agradece los ambientes frescos y luminosos, siempre y cuando se mantenga protegida de la exposición solar directa.
Plantas que crecen en agua: Menta
La Menta no es solo una planta para tener en el jardín o huerto. Al cultivarse desde esquejes en agua, esta hierba se caracteriza por un crecimiento notablemente veloz, condicionado siempre a una exposición generosa a la luz natural.
Su ventaja adicional es su utilidad práctica en la cocina, permitiendo cosechar hojas frescas para infusiones o recetas gastronómicas en cualquier momento.
Plantas que crecen en agua: Árbol de jade
Finalmente, el Árbol de jade demuestra que las suculentas también pueden triunfar en el agua. La clave aquí es la prevención: el esqueje debe cicatrizar adecuadamente antes de ser sumergido para evitar que el tallo se pudra.
Bajo una iluminación intensa, esta planta conservará sus hojas carnosas y brillantes, aunque su ritmo de crecimiento sea más pausado que en el sustrato convencional.