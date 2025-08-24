Mendoza se hace sentir en el mundo de los tragos con 4 bartenders que van por un importante título

edgardo millet coctel Edgardo Millet, uno de los semifinalistas mendocinos. Gentileza

Cada participante debió crear un cóctel inédito utilizando al menos un licor de la línea Golden Age, que incluye opciones como Cherry Brandy, Orange Curaçao o Parfait Amour. La competencia no sólo premia la habilidad en la barra, sino también la capacidad de narrar historias a través de los sabores, reinterpretando diferentes eras de la coctelería mundial, desde la prohibición en Estados Unidos hasta el movimiento Tiki o la Era Dorada en Argentina.

“Compito hace muchos años, y este torneo siempre lo veo como un desafío. Es básicamente la tercera vez que me postulo, así que espero que sea la vencida”, aseguró Ezequiel Milessi, quien reconoce que llegar a la final y representar a la marca de manera espectacular es su principal objetivo.

Mecánica del torneo que busca el mejor cóctel

Tras superar la primera etapa, donde participaron alrededor de 20 bartenders de todo el país, los semifinalistas fueron evaluados nuevamente en sus propios bares. Allí debieron replicar su cóctel original y enfrentarse a una prueba sorpresa, en la que se les entregaba una botella al azar de la línea Golden Age y debían crear un nuevo cóctel siguiendo ciertas premisas del jurado.

edgardo millet coctel torneo "Empecé como un hobby y la coctelería terminó siendo una pasión", dijo Edgardo Millet. Gentileza

“Fue una etapa de pura creatividad, hospitalidad y técnica. El jurado traía seis botellas de la línea Golden Age y había que preparar un cóctel improvisado con la que nos tocaba. Ahora estamos a la espera del anuncio de los cinco finalistas de todo el país”, detalló Edgardo Millet.

Los lineamientos de la competencia establecen mínimos de cantidad, sugieren algunas bases alcohólicas y solicitan una descripción del concepto en máximo 200 palabras. No hay límite de ingredientes, siempre y cuando estén correctamente medidos y definidos.

Receta del éxito según uno de los semifinalistas

Para los bartenders mendocinos, la clave está en probar y experimentar. Como explicó Milessi:

“La receta es simple: probar, probar y probar. Leer, estudiar, visitar bares y hablar con otros bartenders es fundamental para perfeccionar un trago. La práctica y la curiosidad son lo que marca la diferencia”.

El torneo pone en valor no sólo la habilidad técnica, sino también la capacidad de contar historias a través de los cócteles, conectando el pasado de la coctelería con la innovación contemporánea.

Un premio atractivo para quien elabore el mejor cóctel

El ganador de la competencia recibirá 1.000 dólares, productos Dellepiane y un viaje con todos los gastos pagos a un país de Latinoamérica, donde dictará una masterclass de Golden Age, sumando prestigio y experiencia internacional.

tragos.JPG Cuatro bartenders mendocinos esperan por un lugar en el Torneo Nacional de Coctelería Golden Age. Archivo UNO

“Cada etapa es un desafío y una oportunidad de mostrar el talento mendocino. El premio es importante, pero también lo es representar nuestra provincia y poner en alto la coctelería local”, destacó Milessi.

Mendoza, protagonista en la coctelería nacional

Con su participación en el Torneo Nacional de Coctelería Golden Age, Mendoza demuestra que no sólo es referente en vino y gastronomía, sino también en coctelería de autor. Los bartenders locales llevan la creatividad, la técnica y el espíritu de la provincia al nivel nacional, compitiendo con talento y profesionalismo.

“La coctelería es un arte que combina técnica, historia y creatividad. Tener la posibilidad de participar en este torneo y mostrar nuestro trabajo frente a expertos de todo el país es un honor”, concluyó Edgardo Millet.

Con esta experiencia, los cuatro semifinalistas no sólo buscan un lugar en la final nacional, sino también consolidar a Mendoza como un epicentro de innovación y excelencia en la coctelería argentina.