Bogey tracks do not exist for number 93 in 2025 @marcmarquez93 WINS in Spielberg and wins #MotoGP race number 1000 #AustrianGP pic.twitter.com/SQajfhr4WP — MotoGP™ (@MotoGP) August 17, 2025

Marc Márquez sumó su noveno triunfo en el MotoGP 2025

Con un nuevo triunfo, el 97° de su carrera, el histórico piloto español se mantiene en la punta de la temporada 2025 de la MotoGP, con 418 puntos y 142 unidades de ventaja sobre su principal competidor, su hermano Alex.

En la primera vuelta, mientras Bezzecchi mantenía la pole position y dictaba el ritmo de la carrera, Marc Márquez superó a su hermano apenas en la primera curva y empezó a atacar a su compañero de equipo, el italiano Francesco Bagnaia.

El adelanto sobre el italiano solo se demoraría una vuelta más, ya que en la tercera curva el experimentado español intentó por adentro, en un giro muy cerrado, y pudo salir con ventaja para ganar una nueva posición y alcanzar el segundo puesto.

MARC MÁRQUEZ ROMPE SU MALDICIÓN DEL GP DE AUSTRIA

Gana la carrera 1000 de la historia de MotoGP #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/km526qzXjc — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025



Gana la carrera 1000 de la historia de MotoGP #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/km526qzXjc — DAZN España (@DAZN_ES) August 17, 2025

En la vuelta 15 se mostraron las banderas amarillas en el sector tres, por un duro accidente del español Jorge Martín, quien corre con Aprilia Racing. El vigente campeón de la MotoGP no pudo mantenerse en la pista sobre la entrada de la curva siete, con una caída que lo hizo rodar por la grava. De todas formas, el piloto de 27 años, que lleva un 2025 de poca acción por las lesiones, pudo salir caminando por sus propios medios.

Marc Márquez y su dura lucha con Bezzecchi en el Gran Premio de Austria

Marc Márquez repitió la maniobra en el giro 19, volviendo a aprovechar el interior de la curva tres para ganar ventaja sobre el italiano Bezzecchi, quien pudo devolverle el adelantamiento en la curva seis.

Una vuelta más tarde, una nueva maniobra por el lado interior de la pista del español dejó desairado a Bezzecchi, en la curva uno, para luego alejarse en la recta siguiente y liderar la carrera en las ocho vueltas finales.

Así, el piloto de 32 años consiguió el primer triunfo de su carrera en el Red Bull Ring, el circuito austríaco de Spielberg, utilizado por la MotoGP y la Fórmula 1.

En la próxima fecha, el campeonato mundial de motociclismo se mudará a Hungría, para correr en el circuito de Balaton Park el próximo domingo, 24 de agosto.