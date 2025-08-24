La planta resistente que crece hasta 15 metros, no exige cuidados de jardinería y es un tesoro medicinal

Según informan expertos en jardinería, el boldo es una planta que no demanda cuidados. Simplemente necesitará de sol pleno para desarrollarse correctamente en el jardín, mientras que el suelo debe ser bien drenado y casi sin materia orgánica, para imitar a los de su hábitat natural.

En lo que respecta al riego, esta planta medicinal es muy resistente a la sequía, por lo que se debe regar de forma moderada, siempre que el sustrato este seco. Por otro lado, la poda sólo será para dar forma y eliminar ramas secas.

En relación a esto, si quieres tener una planta de boldo en maceta, el recipiente debe ser de gran tamaño para que las raíces se desarrollen sin problema. Además, tendrás que darle, al menos, 6 horas de iluminación directa.

planta medicinal boldo El boldo es una planta medicinal que llenará de belleza el jardín y mejorará la salud.

El boldo es considerada una planta medicinal por las propiedades de sus hojas, las cuales se utilizan a menudo en infusiones. La fuente citada indica que las hojas de esta especie contienen boldina, un alcaloide que estimula la producción de bilis y favorece la digestión. En la misma línea, el dicho ejemplar es un aliado de la vesícula; también ayuda en caso de estreñimiento leve y combate la acumulación de gases.

Para aprovechar todos estos beneficios, tendrás que preparar una infusión con las hojas de esta planta medicinal. Aquí es importante remarcar que su uso debe ser moderado, ya que en exceso puede causar irritación.