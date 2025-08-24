Inicio Sociedad planta
La planta resistente que crece hasta 15 metros, no exige cuidados de jardinería y es un tesoro medicinal

Quien necesite tener en su jardín una planta que irradie belleza, este ejemplar es la mejor alternativa

Walter Vasquez
Esta planta medicinal es un tesoro para el jardín.

Si buscas una planta que “se cuide sola”, podrás acudir a este ejemplar resistente. Se trata de una especie nativa de Sudamérica, la cual llenará belleza tu jardín y crecerá hasta 15 metros, incluso si eres un principiante en jardinería. ¿Su plus? Tiene propiedades medicinales.

Jardinería: esta es la planta de fácil crecimiento, nulos cuidados y diversos beneficios para la salud

Si te apasionan las plantas medicinales, el boldo es una que no puede faltar en tu jardín. Esta especie nativa de la zona central de Chile tiene hojas perfumadas y flores elegantes. Con ella no solamente potenciaras la belleza del parque, sino que también podrás tratar distintos malestares.

boldo
Jardiner&iacute;a: por qu&eacute; debes tener una planta de boldo en el jard&iacute;n.

Peumus boldus es el nombre científico de esta planta que, en su hábitat natural, alcanza hasta 15 metros de altura. Aunque, generalmente se desarrolla hasta los 3 o 4 metros de altura. Incluso, con las condiciones necesarias, puede crecer en maceta.

Según informan expertos en jardinería, el boldo es una planta que no demanda cuidados. Simplemente necesitará de sol pleno para desarrollarse correctamente en el jardín, mientras que el suelo debe ser bien drenado y casi sin materia orgánica, para imitar a los de su hábitat natural.

En lo que respecta al riego, esta planta medicinal es muy resistente a la sequía, por lo que se debe regar de forma moderada, siempre que el sustrato este seco. Por otro lado, la poda sólo será para dar forma y eliminar ramas secas.

En relación a esto, si quieres tener una planta de boldo en maceta, el recipiente debe ser de gran tamaño para que las raíces se desarrollen sin problema. Además, tendrás que darle, al menos, 6 horas de iluminación directa.

planta medicinal boldo
El boldo es una planta medicinal que llenar&aacute; de belleza el jard&iacute;n y mejorar&aacute; la salud.

El boldo es considerada una planta medicinal por las propiedades de sus hojas, las cuales se utilizan a menudo en infusiones. La fuente citada indica que las hojas de esta especie contienen boldina, un alcaloide que estimula la producción de bilis y favorece la digestión. En la misma línea, el dicho ejemplar es un aliado de la vesícula; también ayuda en caso de estreñimiento leve y combate la acumulación de gases.

Para aprovechar todos estos beneficios, tendrás que preparar una infusión con las hojas de esta planta medicinal. Aquí es importante remarcar que su uso debe ser moderado, ya que en exceso puede causar irritación.

