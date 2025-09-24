Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense integran la tripulación que orbitará la Luna por primera vez desde las misiones Apolo. Christina Hammock Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen fueron seleccionados para esta misión. Estos cuatro exploradores no aterrrizarán en la superficie lunar.

La NASA diseñó esta misión como un paso hacia Artemis 3, que sí contempla el alunizaje. Los ingenieros utilizaron las lecciones de Artemis 1, la misión no tripulada que completó exitosamente una órbita lunar en 2022. Esta experiencia previa proporcionó datos sobre el comportamiento de la nave Orion y el cohete SLS en viaje espacial.

Múltiples retrasos técnicos afectaron el cronograma original de Artemis 2. Los problemas incluyeron dificultades con el escudo térmico de la cápsula Orion y ajustes en los sistemas de soporte vital. Cada obstáculo representó una oportunidad para mejorar la seguridad de la misión.

La nave Orion transportará a los astronautas durante su viaje a la Luna, utilizando una trayectoria de retorno libre. Este método permite que la nave regrese automáticamente a la Tierra incluso si ocurriera una falla en los motores principales. La seguridad de la tripulación representa la prioridad absoluta.

La carrera espacial del siglo XXI

artemis La misión Artemis busca reactivar los viajes a la Luna.

China también desarrolla un programa lunar ambicioso que planea llevar astronautas a la superficie de la Luna antes de 2030. Esta competencia intensificó los esfuerzos estadounidenses por regresar primero al satélite terrestre. Ambas naciones contemplan establecer bases lunares permanentes.

El presidente Donald Trump expresó su deseo de acelerar el programa Artemis durante su segundo mandato. La administración republicana considera esta iniciativa como una prioridad nacional. Trump también estableció Marte como el siguiente objetivo después de la Luna.

La NASA recibió instrucciones claras sobre la importancia estratégica de liderar esta nueva era de exploración. Los funcionarios de la agencia entienden que el prestigio nacional está en juego en esta competencia del siglo XXI. Sin embargo, Hawkins enfatizó que la seguridad nunca se comprometerá por presiones políticas.