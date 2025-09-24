Cómo ahuyentar a las plagas de casa usando toallitas desinfectantes: un truco casero efectivo

Cómo ahuyentar a las plagas con toallitas desinfectantes
Para ahuyentar plagas con una toalla, puedes usar toallitas para secadora usadas para repeler insectos en el jardín o en el hogar, insertándolas en la tierra cerca de las plantas o debajo de las patas de las mesas.
De esta manera, las plagas como las hormigas y las cucarachas se verán espantadas por la sustancia ya mencionada, y no tendrás ningún problema de este tipo en casa.
Otra opción es secar adecuadamente las toallas de tela mojadas y colgarlas en lugares ventilados para evitar la acumulación de humedad, lo que previene la aparición de plagas en el baño.
hormigas, plagas.jpg
Las hormigas son una de las plagas más comunes en primavera.
Puedes reutilizar toallitas desinfectantes usadas para este propósito, ya que el linalol permanece en ellas incluso después de haberlas usado en la secadora. ¿Conocías este truco casero?
Cuáles son las plagas más comunes en la primavera
- Hormigas y moscas: con el clima más cálido, las hormigas y moscas son más comunes en las casas, siendo un incordio común.
- Avispas y avispas chaqueta amarilla: las avispas construyen sus nidos en primavera y pueden sentirse atraídas por los alimentos azucarados, volviéndose una molestia.
- Ratones y termitas: los roedores buscan comida y refugio con más actividad, y las termitas también pueden comenzar a proliferar en esta época del año.
- Cucarachas y zancudos: estos insectos aprovechan el calor para aumentar su reproducción y son una presencia común en muchas áreas.
- Arañas: la primavera es una época de mayor actividad para las arañas, que encuentran más alimento disponible en forma de otros insectos.