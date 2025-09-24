Cómo ahuyentar a las plagas de casa usando toallitas desinfectantes: un truco casero efectivo

Cómo ahuyentar a las plagas con toallitas desinfectantes

Para ahuyentar plagas con una toalla, puedes usar toallitas para secadora usadas para repeler insectos en el jardín o en el hogar, insertándolas en la tierra cerca de las plantas o debajo de las patas de las mesas.

De esta manera, las plagas como las hormigas y las cucarachas se verán espantadas por la sustancia ya mencionada, y no tendrás ningún problema de este tipo en casa.

Otra opción es secar adecuadamente las toallas de tela mojadas y colgarlas en lugares ventilados para evitar la acumulación de humedad, lo que previene la aparición de plagas en el baño.

hormigas, plagas.jpg Las hormigas son una de las plagas más comunes en primavera.

Puedes reutilizar toallitas desinfectantes usadas para este propósito, ya que el linalol permanece en ellas incluso después de haberlas usado en la secadora. ¿Conocías este truco casero?

Cuáles son las plagas más comunes en la primavera