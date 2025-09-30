Evita salir durante un alerta vigente.

Evita salir durante un alerta vigente.

Esta provincia lleva muchos días en alerta sin parar y en los próximos tres, esta se mantiene. El Servicio Meteorológico emitió un alerta por la llegada de vientos extremadamente fuertes durante varios días de la semana. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento en las provincias de Chubut y Santa Cruz. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

mapa_alertas - 2025-09-30T083901.368
Estas son las provincias que llevan en alerta varios días por fuertes vientos.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

