La planta afrodisíaca que combate la impotencia sexual y la frigidez, entre otros beneficios

cineol, taninos, resinas, pineno, cafeína, proteínas y alcaloides, una combinación que estimula el sistema nervioso y hormonal, potenciando el deseo sexual y la respuesta del organismo.

Históricamente, fue empleada por culturas indígenas para aumentar la energía, mejorar el estado de ánimo y favorecer la fertilidad, puesto que en algunas de estas zonas, las plantas sanadoras son el único recurso del que disponen.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, este pequeño árbol o planta sanadora tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, tiene componentes activos.

planta damiana (1) La damiana, conocida también como "Té mexicano", es una valiosa planta medicinal que se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus numerosas propiedades.

Beneficios principales de la Damiana

La Damiana actúa directamente sobre el sistema hormonal, aumentando el flujo sanguíneo y estimulando los centros nerviosos vinculados al deseo sexual. En las mujeres, incrementa la fertilidad y mejora la sensibilidad, mientras que en los hombres ayuda a aumentar los niveles de testosterona. Además, esta planta es uno de los remedios naturales más efectivos contra la falta de respuesta sexual.

Así mismo, es un gran estimulante del sistema nervioso, ya que sus alcaloides actúan como tónicos cerebrales, fortaleciendo el sistema nervioso y contribuyendo a una mayor resistencia al estrés y la fatiga. También mejora la memoria y la concentración.

La Damiana puede utilizarse en distintas preparaciones tradicionales: el uso más común es en infusión. Para ello deberás:

Colocar una cucharadita pequeña de hojas en una taza de agua hervida.

Tapar y dejar reposar 5 a 10 minutos.

Beber 1 o 2 tazas al día durante un periodo de 1 a 2 semanas.

También puedes consumir entre 15 y 30 gotas al día, según indicación de un especialista o preparar una maceración alcohólica o acuosa para usos más concentrados, ideal en tratamientos cortos.

La planta en sí no presenta toxicidad conocida, aunque se recomienda consumirla en las dosis tradicionales y no prolongar el tratamiento más allá de las dos semanas sin supervisión profesional.