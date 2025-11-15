Cómo cuidar una planta de buganvilla en noviembre para que llene de color el jardín

Si notas que la buganvilla lo necesita, puedes regar más. Es crucial evitar mojar las hojas y las flores para prevenir plagas y enfermedades fúngicas. Por otro lado, puedes colocar mantillo alrededor de la base ayuda a mantener la humedad del suelo y a suprimir las malas hierbas.

También, es importante realizar podas ligeras para eliminar ramas secas y guiar el crecimiento. Por otro lado, puedes fertilizar cada cuatro semanas durante la temporada de crecimiento con un abono equilibrado. Evita el exceso de abono, ya que no lo tolera bien.

podar una buganvilla La buganvilla es una de esas plantas que enamoran. Imagen: Freepik.

Asegúrate de que la planta reciba pleno sol, para una floración abundante. Si la buganvilla está en maceta, puedes posicionarla en algún sitio del jardín donde reciba los rayos solares.

Variedades de Buganvilla

Existen alrededor de 300 especies de buganvillas con diferentes tonalidades, pero las moradas y las rojas son las más comunes. Hay otras que son de color rosa, naranja, blanco, de flores simples o rellenas de pétalos. Algunas de las especies más conocidas son la Raspberry Ice, Purple Queen, Golden Jackpo y Rainbow Gold.