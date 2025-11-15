Increíble y real: la foto de un paracaidista pasando frente a la superficie del Sol

El campo de visión era muy estrecho, de modo que tomó varios intentos lograr la alineación correcta, explicó McCarthy. Había un solo chance para el salto, ya que doblar el paracaídas de forma segura requería demasiado tiempo para intentar otra toma.

cuadro La foto tuvo por detrás muchísima planificación.

El mayor problema que enfrentaron ambos fue que resultó mucho más difícil rastrear la aeronave de forma constante en el cielo de lo que pensaron al principio, según el fotógrafo, cuya foto dependía de esta sincronización.

"Capturar el Sol es algo con lo que estoy bastante familiarizado, pero esto añadió nuevos desafíos", agregó McCarthy. A pesar de todo, Brown compartió en su Instagram varias fotos del detrás de escena, además de un video junto a McCarthy celebrando el éxito de la toma. La coordinación entre el saltador y el fotógrafo resultó crucial para conseguir que el paracaídas estuviera en la posición adecuada.

Otros retratos inesperados

Esta nueva foto se ubica cómodamente entre las "top 5" que Andrew McCarthy capturó a lo largo de su carrera. En los últimos meses, ya tomó otras impresionantes fotos de tránsitos solares. Una vez consiguió una toma "única en la vida" de la Estación Espacial Internacional cruzando por delante de una erupción solar.

foto icaro La imagen es parte de una serie de fotografías con temas astronómicos.

En otra ocasión, un cohete de Spacex pareció cortar a través del disco del Sol. También, en el pasado, capturó una toma increíble de un chorro de plasma de más de un millón de millas de largo saliendo del Sol, y una imagen sorprendente de Marte siendo tapado por la Luna.

El fotógrafo se ha posicionado como un maestro en capturar momentos fugaces e improbables frente al Sol, siempre buscando incluir un elemento que agregue perspectiva a nuestra estrella. El paracaídas en la foto más reciente añade un aire dramático al evento.