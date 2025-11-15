Increíble y real: la foto de un paracaidista pasando frente a la superficie del Sol

El fotógrafo Andrew McCarthy logró una foto impactante que parece sacada de una película de ciencia ficción: un paracaidista aparece justo delante de la superficie incandescente del Sol, a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. Esta imagen insólita, bautizada como "La caída de Ícaro", requirió semanas de planificación rigurosa para que todo saliera bien.
Andrew McCarthy, quien vive en Arizona y se especializa en capturar nuestro Sol, consiguió esta toma improbable el pasado sábado 8 de noviembre, cerca de las 9 de la mañana. Él mismo comentó en una publicación que el nivel de planeación fue "absolutamente disparatado", sugiriendo que esta podría ser una foto única en su tipo. El protagonista de la imagen es el youtuber y músico Gabriel C. Brown, quien saltó desde una avioneta de hélice a unos 1070 metros de altura, a más de 2400 metros de donde se ubicaba la cámara de McCarthy.
La planificación demencial detrás de la foto
El entusiasmo del fotógrafo fue palpable. "Se puede ver la emoción en mi cara en los videos", le dijo McCarthy al medio Live Science. Contemplar el momento capturado de forma perfecta en sus monitores resultó estimulante. El equipo solamente dispuso de un intento para el salto ese día, aunque antes de que Brown se lanzara, necesitaron seis pruebas para alinear el pequeño avión con el Sol.
El campo de visión era muy estrecho, de modo que tomó varios intentos lograr la alineación correcta, explicó McCarthy. Había un solo chance para el salto, ya que doblar el paracaídas de forma segura requería demasiado tiempo para intentar otra toma.
El mayor problema que enfrentaron ambos fue que resultó mucho más difícil rastrear la aeronave de forma constante en el cielo de lo que pensaron al principio, según el fotógrafo, cuya foto dependía de esta sincronización.
"Capturar el Sol es algo con lo que estoy bastante familiarizado, pero esto añadió nuevos desafíos", agregó McCarthy. A pesar de todo, Brown compartió en su Instagram varias fotos del detrás de escena, además de un video junto a McCarthy celebrando el éxito de la toma. La coordinación entre el saltador y el fotógrafo resultó crucial para conseguir que el paracaídas estuviera en la posición adecuada.
Otros retratos inesperados
Esta nueva foto se ubica cómodamente entre las "top 5" que Andrew McCarthy capturó a lo largo de su carrera. En los últimos meses, ya tomó otras impresionantes fotos de tránsitos solares. Una vez consiguió una toma "única en la vida" de la Estación Espacial Internacional cruzando por delante de una erupción solar.
En otra ocasión, un cohete de Spacex pareció cortar a través del disco del Sol. También, en el pasado, capturó una toma increíble de un chorro de plasma de más de un millón de millas de largo saliendo del Sol, y una imagen sorprendente de Marte siendo tapado por la Luna.
El fotógrafo se ha posicionado como un maestro en capturar momentos fugaces e improbables frente al Sol, siempre buscando incluir un elemento que agregue perspectiva a nuestra estrella. El paracaídas en la foto más reciente añade un aire dramático al evento.