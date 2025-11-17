El Paso Cristo Redentor colapsó y hubo una fila de 4 kilómetros

El problema estuvo en un accidente de tránsito que ocurrió del lado chileno. Por este inconveniente, desde las 17.30 cortaron la salida de transportes de cargas en el ACI (Área de Conrtol Integrado) de Uspallata, donde los transportistas esperaron indicaciones para los que vayan en sentido a Chile.

Paso Cristo Redentor complejo Los Libertadores.jpg Colapsó el Paso Cristo Redentor por un accidente de tránsito. Foto ilustrativa.

Salvo inconvenientes, el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas

Por la etapa del año en la que estamos, el Paso Cristo Redentor, salvo algunos problemas de fuerza mayor como el que ocurrió este lunes, está habilitado las 24 horas del día para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.