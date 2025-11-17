El Paso Cristo Redentor colapsó y hubo una fila de 4 kilómetros

El Paso Cristo Redentor colapsó este lunes por la tarde. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo desde el que comunicaron que hubo filas de hasta 4 kilómetros del lado argentino.
El problema se originó en un accidente de tránsito del lado chileno. A las 17.30 bajaron las barreras para transportes de cargas en Uspallata
El problema estuvo en un accidente de tránsito que ocurrió del lado chileno. Por este inconveniente, desde las 17.30 cortaron la salida de transportes de cargas en el ACI (Área de Conrtol Integrado) de Uspallata, donde los transportistas esperaron indicaciones para los que vayan en sentido a Chile.
Salvo inconvenientes, el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas
Por la etapa del año en la que estamos, el Paso Cristo Redentor, salvo algunos problemas de fuerza mayor como el que ocurrió este lunes, está habilitado las 24 horas del día para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.
De hecho, por el Sistema Cristo Redentor pasaron durante todo el domingo más de 5.000 camiones, 54 micros y 1.300 vehículos particulares.