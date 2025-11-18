Cómo cuidar una planta de glicina en noviembre para que tu jardín huela increíble

Si buscas una planta trepadora resistente, colorida y perfumada, la glicina o Wisteria china puede ser la opción perfecta. Se trata de una enredadera que se llena de flores en cascada, capullos esponjosos y coloridos por lo que embellece cualquier jardín, trepando por enrejados o colgando de pérgolas.
Las glicinas pueden elevarse más de 18 metros y extenderse horizontalmente más de 9 metros. Las flores pueden crecer en tonos que van desde el blanco, el rosa, el morado o el lila, floreciendo en primavera algunas especies asiáticas y a mediados o finales del verano las norteamericanas.
Si tienes esta planta en el jardín de casa, te dejamos una guía de recomendaciones sobre los cuidados que requiere durante el mes de noviembre, en una primavera con temperaturas cálidas y días soleados.
Cuidados especiales de la planta en noviembre
- Riego: lo ideal es hacer un riego profundo en la zona de las raíces, de dos a tres veces por semana. Evita mojar las flores para prevenir hongos.
- Sol: esta planta aprecia el sol, pero en noviembre puede ser muy intenso. Si está recién plantada, puedes colocar una media sombra ligera al mediodía para evitar quemaduras en brotes tiernos. Las plantas adultas no requieren sombra.
- Viento zonda: cuando se pronostica zonda, es importante regar un poco más el día anterior, o momentos antes de que llegue el viento. También, es importante revisar la estructura donde se sostiene la glicina.
- Poda: no hace falta podar en noviembre, pero sí puedes eliminar ramas secas o recortar algún que otro brote que crece desordenado, y guiar los tallos jóvenes para que trepen la estructura correcta.
- Fertilización: si la Wisteria china floreció abundante en el mes de octubre, puedes aportar un abono casero o el fertilizante que te recomiende el jardinero.
- Plagas: en noviembre suele aparecer pulgón o arañuela roja en los brotes nuevos, ya que los atrae el calor. Revisa tus plantas y si hace falta, trátalas con una mezcla de jabón blanco y agua.