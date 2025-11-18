Cómo cuidar una planta de glicina en noviembre para que tu jardín huela increíble

Las glicinas pueden elevarse más de 18 metros y extenderse horizontalmente más de 9 metros. Las flores pueden crecer en tonos que van desde el blanco, el rosa, el morado o el lila, floreciendo en primavera algunas especies asiáticas y a mediados o finales del verano las norteamericanas.

Si tienes esta planta en el jardín de casa, te dejamos una guía de recomendaciones sobre los cuidados que requiere durante el mes de noviembre, en una primavera con temperaturas cálidas y días soleados.