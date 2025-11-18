Inicio Sociedad planta
Jardinería

Cómo cuidar una planta de glicina en noviembre para que tu jardín huela increíble

La planta de glicina es famosa por sus fragantes flores que crecen en forma de cascada y tienen un aroma único

Paula García
Por Paula García [email protected]
Si quieres que tu planta trepadora crezca abundante y se llene de flores, presta atención a esta guía de cuidados. Imagen: Pexels.
Si quieres que tu planta trepadora crezca abundante y se llene de flores, presta atención a esta guía de cuidados. Imagen: Pexels.

Si buscas una planta trepadora resistente, colorida y perfumada, la glicina o Wisteria china puede ser la opción perfecta. Se trata de una enredadera que se llena de flores en cascada, capullos esponjosos y coloridos por lo que embellece cualquier jardín, trepando por enrejados o colgando de pérgolas.

Las glicinas pueden elevarse más de 18 metros y extenderse horizontalmente más de 9 metros. Las flores pueden crecer en tonos que van desde el blanco, el rosa, el morado o el lila, floreciendo en primavera algunas especies asiáticas y a mediados o finales del verano las norteamericanas.

Si tienes esta planta en el jardín de casa, te dejamos una guía de recomendaciones sobre los cuidados que requiere durante el mes de noviembre, en una primavera con temperaturas cálidas y días soleados.

flores de glicina
Esta planta tiene encantadoras flores que crecen en forma de cascada. Imagen: Freepik.

Esta planta tiene encantadoras flores que crecen en forma de cascada. Imagen: Freepik.

Cuidados especiales de la planta en noviembre

  • Riego: lo ideal es hacer un riego profundo en la zona de las raíces, de dos a tres veces por semana. Evita mojar las flores para prevenir hongos.
  • Sol: esta planta aprecia el sol, pero en noviembre puede ser muy intenso. Si está recién plantada, puedes colocar una media sombra ligera al mediodía para evitar quemaduras en brotes tiernos. Las plantas adultas no requieren sombra.
  • Viento zonda: cuando se pronostica zonda, es importante regar un poco más el día anterior, o momentos antes de que llegue el viento. También, es importante revisar la estructura donde se sostiene la glicina.
  • Poda: no hace falta podar en noviembre, pero sí puedes eliminar ramas secas o recortar algún que otro brote que crece desordenado, y guiar los tallos jóvenes para que trepen la estructura correcta.
cultiva una glicina
Mendoza tiene un clima primaveral agradablemente c&aacute;lido en el mes de noviembre. Por eso, la planta de glicina requiere cuidados especiales. Imagen: Freepik.

Mendoza tiene un clima primaveral agradablemente cálido en el mes de noviembre. Por eso, la planta de glicina requiere cuidados especiales. Imagen: Freepik.

  • Fertilización: si la Wisteria china floreció abundante en el mes de octubre, puedes aportar un abono casero o el fertilizante que te recomiende el jardinero.
  • Plagas: en noviembre suele aparecer pulgón o arañuela roja en los brotes nuevos, ya que los atrae el calor. Revisa tus plantas y si hace falta, trátalas con una mezcla de jabón blanco y agua.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar