Qué quería decir el predicador motivacional al afirmar que: "la queja no resuelve, la queja paraliza"

Brian Tracy, experto en desarrollo personal y autor de bestsellers sobre éxito y productividad, tiene uno de los consejos más importantes de la vida: "la queja no resuelve, la queja paraliza". Esta frase del conferencista se ha vuelto un lema recurrente en charlas sobre liderazgo y productividad. Más que una advertencia moral, la sentencia resume una observación práctica.
Pues dedicar tiempo a lamentarse, reduce la capacidad de actuar y obstaculiza soluciones efectivas. ¿Qué quiere decir el canadiense que está detrás de los videos motivacionales más virales de internet?
El consejo de Brian Tracy sobre la queja
Cuando Brian Tracy afirma que “la queja no resuelve, la queja paraliza” está señalando dos aspectos claves de la vida: primero, que la queja por sí sola no cambia las circunstancias; segundo, que quejarse tiende a inmovilizar a la persona porque consume energía emocional y cognitiva que podría destinarse a buscar soluciones. Es decir, quejarse describe el problema, actuar lo soluciona.
La queja bloquea cualquier tipo de acción personal. Consume los recursos mentales porque repetir un problema mantiene la atención en la emoción negativa en lugar de en posibles respuestas. Reduce la iniciativa personal, la queja refuerza el rol de víctima y limita la percepción de control.
Además, el hábito de quejarse puede instaurar una cultura de pasividad que frena proyectos en cualquier ámbito. Familiar, laboral y personal. A raíz de ello, inconscientemente disminuye creatividad porque una mente enfocada en lo que falla tiene menos capacidad para generar alternativas.
La queja forja una mente débil, al hacerlo estás entregando todo tu poder a través del "no puedo". Si te pasas horas hablando de la queja, de lo malo o de lo que no hiciste, nada cambiará a tu alrededor. Pues el mundo no apremia a quien se queja, sino a quien actúa.
Cómo dejar atrás la queja, según la filosofía de vida del predicador
- Primero es necesario aceptar la realidad sin dramatizarla. Reconoce el problema con datos claros (qué, cuándo, quién).
- Define cuál es el paso a seguir.
- Actúa de inmediato, incluso una acción pequeña rompe la inercia y crea impulso.
- Practica la autoobservación. Anotar cuándo se produce la queja para identificar patrones.
- Convertir las quejas en preguntas accionables: “¿qué puedo hacer ahora?”
- Limita el tiempo de diagnóstico y pasa a la acción. Piensa menos y haz más.
La frase de Brian Tracy no busca silenciar emociones legítimas; pero propone un cambio de postura: hablar menos del problema y dedicar más energía a resolverlo. En una sociedad donde la productividad y la iniciativa marcan la diferencia, transformar la queja en acción es lo mejor que puedes hacer para alcanzar los posibles objetivos de tu vida.