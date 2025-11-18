El encuentro se realizó el miércoles 12 de noviembre en el Auditorio de la sede central (Av. Colón 90, Ciudad de Mendoza) y reunió a destacadas personalidades del ámbito académico, jurídico y político, así como a docentes, investigadores, legisladores provinciales, estudiantes y público en general.
Presentación del libro "Sustentabilidad y Principios Jurídicos" en la Universidad de Congreso
La Universidad de Congreso fue el punto de encuentro para la presentación del libro “Sustentabilidad y Principios Jurídicos. La red de reglas de la proporcionalidad en el derecho ambiental argentino”, del Dr. Aldo Rodríguez Salas
La mesa académica estuvo integrada por el rector de la Universidad de Congreso, Mgter. Ing. Rubén Bresso, el director de Ediciones UC, Dr. Gustavo Made, y el autor de la obra, Dr. Aldo Rodríguez Salas.
Durante el acto, se contó con la presentación especial del Dr. Néstor Cafferatta, reconocido jurista y referente latinoamericano en Derecho Ambiental, quien fue uno de los jurados de la tesis doctoral que dio origen al libro.
Entre los asistentes se destacó la presencia del Dr. Julio Gómez, el exgobernador de Mendoza Arturo Lafalla, el Dr. Miguel Mathus, el Dr. Miguel Solanes y la Arq. Elena Abraham, quienes acompañaron este importante encuentro de reflexión sobre los desafíos actuales del derecho ambiental y la sustentabilidad en Argentina.
El evento reafirmó el compromiso de la Universidad de Congreso con la promoción del conocimiento científico, la formación de profesionales comprometidos con el ambiente y la construcción de un futuro sostenible desde una perspectiva jurídica y académica.