Presentación del libro "Sustentabilidad y Principios Jurídicos" en la Universidad de Congreso

DSC02475 La Universidad de Congreso fue el punto de encuentro para la presentación del libro “Sustentabilidad y Principios Jurídicos.

La mesa académica estuvo integrada por el rector de la Universidad de Congreso, Mgter. Ing. Rubén Bresso, el director de Ediciones UC, Dr. Gustavo Made, y el autor de la obra, Dr. Aldo Rodríguez Salas.

Durante el acto, se contó con la presentación especial del Dr. Néstor Cafferatta, reconocido jurista y referente latinoamericano en Derecho Ambiental, quien fue uno de los jurados de la tesis doctoral que dio origen al libro.