Golpiza brutal en Tunuyán: dos detenidos acusados de intento de homicidio a la salida de un boliche

Embed - Una parte de la brutal golpiza que recibió un joven de 37 años en un boliche quedó filmada

El llamado al 911 por una "riña"

El hecho fue alertado al 911, cuando una persona avisó que se había producido una "riña" y que había quedado un joven inconsciente tendido en la ciclovía después de que 2 personas lo golpearan brutalmente.

Cuando el personal de la Comisaría 65º llegó al lugar entrevistó a los amigos de la víctima, quienes aseguraron que cuando abandonaban el local bailable mantuvieron una discusión verbal con otro grupo que escaló hasta que molieron a golpes a Moyano.

El hombre agredido fue atendido por un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quien le diagnosticó fractura de cráneo, trastorno de conciencia, herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo encefalocraneano.

Hospital Central (5).jpeg La víctima quedó internada en el Hospital Central. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Inmediatamente fue trasladado al hospital Scaravelli y posteriormente al Hospital Central, en la Ciudad de Mendoza.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa del Valle de Uco.