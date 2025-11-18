Un hombre fue brutalmente golpeado el domingo a la madrugada a la salida del boliche Colombia, ubicado en Tunuyán. El joven de 37 años, identificado como Jesús Moyano, quedó internado con pronóstico reservado en la terapia intensiva del Hospital Central, según informaron fuentes judiciales. Es padre de una niña de 9 años.
Golpiza brutal en Tunuyán: dos detenidos acusados de intento de homicidio a la salida de un boliche
El fiscal Jorge Quiroga, de la Fiscalía del Valle de Uco, ordenó dos allanamientos durante ese mismo domingo que resultaron en la detención de dos supuestos agresores, Francisco "Pato" Ramírez y Francisco "Pancho" Antonio Cuello, quienes habían sido señalados por distintos testigos durante las declaraciones testimoniales. Se espera que en las próximas horas sean trasladados al penal San Felipe.
Ambos quedaron imputados por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, lo que significa que por ahora hay pruebas que sugieren que intentaron matar a Jesús Moyano el domingo alrededor de las 6 a la salida del local bailable Colombia, ubicado en las calles San Martín y Sarmiento, de Colonia Las Rosas.
El llamado al 911 por una "riña"
El hecho fue alertado al 911, cuando una persona avisó que se había producido una "riña" y que había quedado un joven inconsciente tendido en la ciclovía después de que 2 personas lo golpearan brutalmente.
Cuando el personal de la Comisaría 65º llegó al lugar entrevistó a los amigos de la víctima, quienes aseguraron que cuando abandonaban el local bailable mantuvieron una discusión verbal con otro grupo que escaló hasta que molieron a golpes a Moyano.
El hombre agredido fue atendido por un médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), quien le diagnosticó fractura de cráneo, trastorno de conciencia, herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo encefalocraneano.
Inmediatamente fue trasladado al hospital Scaravelli y posteriormente al Hospital Central, en la Ciudad de Mendoza.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa del Valle de Uco.