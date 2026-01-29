3 mezclas hechas en casa para dejar los muebles de madera como nuevos

Ingredientes

3 cucharadas de vinagre blanco

taza de agua

Para poder realizar este procedimiento hay que combinar el vinagre blanco y el agua en un recipiente. Revuelve bien todo y sumerge un trapo (es importante que el mismo esté limpio), y comienza a aplicar la mezcla en el mueble de madera con movimientos circulares.

Una vez que hayas terminado de pasar la mezcla, pasa por el mueble otro trapo limpio y seco, y listo. Puedes repetir este paso a paso una vez cada 15 días o cuando percibas que el mueble está muy sucio.

Muebles madera Los muebles de madera deben limpiarse todas las semanas.

Método 1

Ingredientes

Aceite de oliva

Jugo de limón

Para este segundo método, tienes que añadir aceite de oliva en un recipiente y luego sumar 3 limones. Revuelve bien los ingredientes hasta que se forme una mezcla homogénea.

A continuación, sumerge un trapo y comienza a limpiar la madera con movimientos suaves. Con otro trapo limpio limpia el mueble. Te aconsejamos no aplicar esta mezcla sobre muebles que estén barnizados ya que los limones pueden dañarla.

Limpiar muebles Existen diversos métodos para limpiar los muebles de madera de manera natural.

Método 3

Ingredientes

Mayonesa

Trapo limpio

Esta preparación es ideal para eliminar las manchas de los derrames de líquidos en los muebles. Agrega un poco de mayonesa encima de las manchas y espera a que la misma se seque. A continuación, seca la mancha con un trapo limpio.