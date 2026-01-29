3 mezclas hechas en casa para dejar los muebles de madera como nuevos

Los muebles de madera necesitan de cuidados especiales, ya que suelen quedar con marcas si apoyamos algún objeto mojado sobre ellos o si los rayamos con algún objeto punzante.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar 3 mezclas hechas en casa que sirven para dejar los muebles de madera como nuevos.
¿Cómo limpiar los muebles de madera con preparaciones caseras?
Método 1
Ingredientes
- 3 cucharadas de vinagre blanco
- taza de agua
Para poder realizar este procedimiento hay que combinar el vinagre blanco y el agua en un recipiente. Revuelve bien todo y sumerge un trapo (es importante que el mismo esté limpio), y comienza a aplicar la mezcla en el mueble de madera con movimientos circulares.
Una vez que hayas terminado de pasar la mezcla, pasa por el mueble otro trapo limpio y seco, y listo. Puedes repetir este paso a paso una vez cada 15 días o cuando percibas que el mueble está muy sucio.
Método 1
Ingredientes
- Aceite de oliva
- Jugo de limón
Para este segundo método, tienes que añadir aceite de oliva en un recipiente y luego sumar 3 limones. Revuelve bien los ingredientes hasta que se forme una mezcla homogénea.
A continuación, sumerge un trapo y comienza a limpiar la madera con movimientos suaves. Con otro trapo limpio limpia el mueble. Te aconsejamos no aplicar esta mezcla sobre muebles que estén barnizados ya que los limones pueden dañarla.
Método 3
Ingredientes
- Mayonesa
- Trapo limpio
Esta preparación es ideal para eliminar las manchas de los derrames de líquidos en los muebles. Agrega un poco de mayonesa encima de las manchas y espera a que la misma se seque. A continuación, seca la mancha con un trapo limpio.