Ni cloro, ni sal: cómo hacer que el agua de tu pileta se vea cristalina usando bicarbonato

Para realizar correctamente este truco de mantenimiento, es fundamental no verter el polvo en seco directamente sobre el espejo de agua, sino realizar una disolución previa en un balde para asegurar que el componente se integre de manera homogénea.

La clave del éxito reside en la distribución estratégica del líquido resultante por todo el perímetro de la pileta, prestando especial atención a las zonas cercanas a los retornos, que es donde más suciedad se acumula.

bicarbonato No debes agregar el bicarbonato en polvo directamente a la pileta.

Tras la aplicación, resulta indispensable activar el sistema de filtrado durante un ciclo prolongado de al menos ocho horas, permitiendo que la mezcla circule por cada rincón. Con este tratamiento, el agua de la pileta recuperará su claridad en un periodo de 24 a 48 horas. Además, resultará más agradable para la piel de los bañistas.

Paso a paso: cómo realizar este mantenimiento casero