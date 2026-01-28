Piletas enterradas: cuántos años duran realmente y cómo mantenerlas

Invertir en una pileta enterrada es, para muchos, el sueño del verano definitivo. Sin embargo, la industria advierte que la durabilidad de estas estructuras no depende solo de la calidad inicial de la obra, sino de un compromiso de mantenimiento.
En pleno 2026, las nuevas tecnologías de automatización y los materiales inteligentes que pueden usarse en casa están redefiniendo lo que consideramos una "vida útil" prolongada.
Piletas automatizadas, la nueva tendencia
La gran novedad de esta temporada es la automatización avanzada. Ya no basta con tirar cloro de forma manual; los propietarios están migrando hacia sistemas de monitoreo continuo mediante sensores y sondas que ajustan automáticamente el pH de la pileta.
"Una piscina desequilibrada no solo es un riesgo para la salud, sino que acelera la corrosión de los materiales", explican especialistas del sector. Mantener el pH entre 7.2 y 7.6 y el cloro entre 1 y 3 ppm de forma constante es el secreto para que el agua no se degrade.
Sin embargo, la duración de una pileta enterrada dependerá siempre de su material, siendo estos los parámetros principales:
- Hormigón / Concreto: es la opción más duradera, con una vida útil de entre 25 y 50 años. Si se construye con una estructura sólida de hierro y hormigón, puede considerarse casi "eterna", superando en ocasiones los 100 años con las reformas adecuadas.
- Fibra de vidrio: suelen durar entre 20 y 40 años. Son resistentes a los cambios de temperatura, aunque su acabado superficial (gelcoat) puede requerir renovación tras un uso intensivo.
- Revestimiento de Vinilo (Liner): la estructura enterrada puede durar décadas, pero el revestimiento flexible tiene una vida útil de 5 a 10 años, momento en el cual debe reemplazarse por desgaste o pinchazos.
Limpiado y filtrado de una pileta de hormigón
- Cepillado semanal: es obligatorio cepillar paredes y fondo al menos una vez por semana para desprender algas y sedimentos de los poros del concreto.
- Filtrado: el sistema debe funcionar entre 6 y 8 horas diarias para garantizar la recirculación total del agua.
- Limpieza de superficie: use un sacahojas diariamente para evitar que la materia orgánica se descomponga y manche el fondo.