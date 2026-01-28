Piletas enterradas: cuántos años duran realmente y cómo mantenerlas

En pleno 2026, las nuevas tecnologías de automatización y los materiales inteligentes que pueden usarse en casa están redefiniendo lo que consideramos una "vida útil" prolongada.

pileta, verano Las tecnologías inteligentes pueden ayudar al mantenimiento de las piletas.

Piletas automatizadas, la nueva tendencia

La gran novedad de esta temporada es la automatización avanzada. Ya no basta con tirar cloro de forma manual; los propietarios están migrando hacia sistemas de monitoreo continuo mediante sensores y sondas que ajustan automáticamente el pH de la pileta.