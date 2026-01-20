Willem Dafoe es uno de los actores más importantes de Hollywood. A lo largo de su carrera ha podido colaborar con directores como Yorgos Lanthimos, Oliver Stone, Robert Eggers, entre otros.
Willem Dafoe llega a la Argentina: qué viene a hacer y cuándo lo hará
El reconocido e icónico actor Willem Dafoe llegará a la Argentina en los próximos días. A continuación te explicamos a qué viene
Además ha recibido varios galardones, incluida la Copa Volpi al Mejor Actor, así como nominaciones a cuatro Premios Óscar, un Premio BAFTA y cuatro Premios Globo de Oro. Ahora Dafoe se preparar para visitar Argentina, y a continuación te contaremos todos los detalles que necesitas saber sobre su llegada al país.
¿A qué viene Willem Dafoe a la Argentina?
El reconocido actor Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar "The Souffleur", la nueva película del director argentino Gastón Solnicki, en una función especial en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) el próximo 31 de enero.
Dafoe viene a presentar a nuestro país esta película ya que se trata de una coproducción entre Austria y Argentina, protagonizada por el mismo Dafoe, quien también participa como productor ejecutivo.
¿De qué trata la película "The Souffleur"?
"Después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, Lucius descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo. Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida", es la sinopsis de esta producción.
El elenco de "The Souffleur" está encabezado por Willem Dafoe como Lucius Glanz, acompañado por Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki, Claus Philipp y Camille Clair.
El guion fue coescrito por Solnicki con Julia Niemann, y es producida por Gabriele Kranzelbinder y Eugenio Fernández Abril para Little Magnet Films, con sede en Viena, KGP Filmproduktion, Primo Content y Filmy Wiktora, la productora argentina de Solnicki.