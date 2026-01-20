Willem Dafoe llega a la Argentina: qué viene a hacer y cuándo lo hará

Embed - THE SOUFFLEUR - 2025 Teaser

Dafoe viene a presentar a nuestro país esta película ya que se trata de una coproducción entre Austria y Argentina, protagonizada por el mismo Dafoe, quien también participa como productor ejecutivo.

¿De qué trata la película "The Souffleur"?

"Después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, Lucius descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo. Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida", es la sinopsis de esta producción.

El elenco de "The Souffleur" está encabezado por Willem Dafoe como Lucius Glanz, acompañado por Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki, Claus Philipp y Camille Clair.

El guion fue coescrito por Solnicki con Julia Niemann, y es producida por Gabriele Kranzelbinder y Eugenio Fernández Abril para Little Magnet Films, con sede en Viena, KGP Filmproduktion, Primo Content y Filmy Wiktora, la productora argentina de Solnicki.