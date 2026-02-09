Claudio Úbeda dio la cara tras la derrota de Boca y en las redes no lo perdonaron: "El único problema es..."

ubeda 1

"Entre la intención de que necesitamos más juego y cuidar a los chicos, estamos en esa disyuntiva, pero hay que seguir trabajando, recuperar la confianza de los jugadores, para animarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien y estoy convencido que el equipo va a salir adelante y demostrar lo que tiene que hacer. Preocupan los centrales porque los equipos se construyen de atrás para adelante y siendo sólidos defensivamente", analizó.

Respecto de cuál es el camino para superar este momento irregular, Claudio Úbeda fue claro: "La única manera es ganando, mostrar una gran actitud y ganando lo más rápido posible y volver a entrar a la senda que repetimos en el final del año pasado, es la única forma de revertir situaciones complejas. Recién estamos en el comienzo del torneo, obviamente que uno analiza todo lo que pasa fecha a fecha pero tenemos plena confianza en revertir esta situación".

Para terminar, el DT de Boca reconoció: "No nos gusta de 4 partidos haber perdido 2 y ganado 2, tenemos la obligación de estar mejor y trabajar para doblegar esta situación y salir adelante".