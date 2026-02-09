Claudio Úbeda dio la cara tras la derrota de Boca y en las redes no lo perdonaron: "El único problema es..."

Boca Juniors se fue de Liniers con un traspié que lo obliga a corregir errores de cara a las próximas fechas y aunque su DT Claudio Úbeda hizo una profunda autocrítica en la conferencia de prensa, las redes sociales fueron lapidarias.
"Hoy no fue un buen partido. No es excusa decir que el fútbol argentino es hiper competitivo y todos los equipos se hacen fuertes de local y se compite de igual a igual en todas las canchas, te puede tocar perder como hoy al no tener el rendimiento que esperábamos o no hacer las cosas que había que hacer", asumió el entrenador.
Cuestionado, el ex defensor asumió: "Lógicamente que estoy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar a todos lados y jugar mucho mejor de lo que lo hicimos. Nos faltó un poco más de juego, intención de ataque".
"Entre la intención de que necesitamos más juego y cuidar a los chicos, estamos en esa disyuntiva, pero hay que seguir trabajando, recuperar la confianza de los jugadores, para animarse a jugar. Tenemos jugadores que juegan bien y estoy convencido que el equipo va a salir adelante y demostrar lo que tiene que hacer. Preocupan los centrales porque los equipos se construyen de atrás para adelante y siendo sólidos defensivamente", analizó.
Respecto de cuál es el camino para superar este momento irregular, Claudio Úbeda fue claro: "La única manera es ganando, mostrar una gran actitud y ganando lo más rápido posible y volver a entrar a la senda que repetimos en el final del año pasado, es la única forma de revertir situaciones complejas. Recién estamos en el comienzo del torneo, obviamente que uno analiza todo lo que pasa fecha a fecha pero tenemos plena confianza en revertir esta situación".
Para terminar, el DT de Boca reconoció: "No nos gusta de 4 partidos haber perdido 2 y ganado 2, tenemos la obligación de estar mejor y trabajar para doblegar esta situación y salir adelante".