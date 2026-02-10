Los Leones resignaron su invicto en la Pro League frente a Bélgica

leones 2 En India, Los Leones resignaron su invicto en la Pro League.

Pese a los goles marcados por Tomás Dómene (2) y Nicolás Della Torre, el seleccionado nacional cayó por 5 a 3 ante uno de los candidatos al título que marcó a través de Tom Boon (3), Guillaume Gellin y Alexander Hendrickx.

La derrota deja a Argentina en cuarto lugar con 11 puntos en 5 partidos jugados de los cuales ganó 3, empató 1, sumó un punto bonus y perdió el de este jueves ante los belgas que ahora tienen 13 unidades en 5 encuentros y están terceros detrás de Países Bajos e Inglaterra (15 puntos y 8 partidos cada uno).