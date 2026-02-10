Los Leones resignaron su invicto en la Pro League frente a Bélgica

Los Leones no tuvieron un buen reinicio de la Pro League ya que perdieron con Bélgica en el primero de los cuatro partidos que disputarán esta semana en Rourkela, India.
Pese a los goles marcados por Tomás Dómene (2) y Nicolás Della Torre, el seleccionado nacional cayó por 5 a 3 ante uno de los candidatos al título que marcó a través de Tom Boon (3), Guillaume Gellin y Alexander Hendrickx.
La derrota deja a Argentina en cuarto lugar con 11 puntos en 5 partidos jugados de los cuales ganó 3, empató 1, sumó un punto bonus y perdió el de este jueves ante los belgas que ahora tienen 13 unidades en 5 encuentros y están terceros detrás de Países Bajos e Inglaterra (15 puntos y 8 partidos cada uno).
El próximo partido de Los Leones será el jueves 12 de febrero a las 11 hora argentina frente a India.
Luego, el seleccionado nacional volverá a jugar con Bélgica el viernes 13 a las 11 y el domingo 15 a las 11 será el segundo encuentro frente a los locales.
Todos los partidos se jugarán en Rourkela, India, y se verán por ESPN y Disney Plus.