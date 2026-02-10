Eclipse anillo de fuego, el fenómeno astronómico que cambiará el cielo en los próximos días

En países como Argentina y Chile, la Patagonia será el mejor escenario. Se espera que el eclipse comience cerca de las 06:56 hs, alcanzando su punto máximo alrededor de las 09:12 hs. Durante este tiempo, la Luna cubrirá aproximadamente el 96% del Sol.

Para disfrutar de este eclipse sin riesgos, es fundamental recordar que nunca se debe mirar al Sol de forma directa. La intensidad de la luz solar, incluso durante un eclipse, puede causar daños irreversibles en la retina. Para verlo, puedes acudir a las siguientes opciones:

Lentes certificados: utiliza gafas que cumplan con la norma ISO 12312-2.

utiliza gafas que cumplan con la norma ISO 12312-2. Proyección indirecta: puedes usar una cámara estenopeica casera (una caja con un agujero pequeño) para ver la imagen proyectada en una superficie clara.

puedes usar una cámara estenopeica casera (una caja con un agujero pequeño) para ver la imagen proyectada en una superficie clara. Evita filtros caseros: ni radiografías, ni vidrios ahumados, ni anteojos de sol comunes son seguros para este evento.

El impacto científico de este fenómeno astronómico

Este eclipse no solo es un espectáculo visual para quienes miran al cielo, sino también una oportunidad clave para la comunidad científica.

Al no cubrirse el Sol por completo, los investigadores pueden estudiar la atmósfera solar y el comportamiento de la ionosfera terrestre ante el cambio repentino de iluminación y temperatura.

Además, este fenómeno astronómico marca el inicio de una serie de eventos celestes que posicionan a la región austral como un laboratorio natural único durante este año