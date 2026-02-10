Cómo dejar como nuevo tu colchón sin utilizar agua y con un poco de bicarbonato

Debido a su grosor y materiales (como la espuma o los resortes), la humedad queda atrapada en el interior, tardando días en secarse. Con el bicarbonato de sodio, todo es diferente.

El bicarbonato de sodio es un compuesto natural con propiedades sorprendentes para la limpieza del hogar. Sus principales beneficios para tu cama incluyen:

Neutralización de olores: a diferencia de los perfumes que solo "tapan" el olor, este polvo absorbe las partículas ácidas que causan el mal olor.

Acceso a la humedad: actúa como un desecante natural, extrayendo la humedad superficial antes de que penetre.

Efecto desinfectante: crea un entorno hostil para los ácaros, reduciendo las reacciones alérgicas.

vinagre y bicarbonato Con un poco de bicarbonato, puedes decirle adiós a la humedad en casa.

Limpiar tu colchón no tiene por qué ser una tarea tediosa que requiera mojarlo por completo. Al evitar el agua y preferir el bicarbonato, prolongas la vida útil de tu equipo de descanso y garantizas un ambiente mucho más saludable.

Paso a paso: cómo aplicar este truco casero