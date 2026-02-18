Otro dolor de cabeza para Boca y para Úbeda: un de sus delanteros debió pasar por el quirófano

El comunicado no precisa los tiempos de recuperación que tendrá que afrontar el jugador, pero se estima que no serán menos de dos meses, es decir que podría volver a jugar cuando ya esté iniciada la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La lesión aleja a Giménez de la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay posibilidad que tiene tras haber obtenido la ciudadanía.

Milton Giménez, uno de los delanteros que extraña Úbeda en Boca

Con 29 años, Milton Giménez acumula 59 partidos oficiales con 17 goles y 5 asistencias desde que llegó a Boca en asda.

Pese a que no juega desde el año pasado, el delantero ya tiene más partidos en Boca que en Banfield, club en el que jugó 58 encuentros y anotó 20 tantos.

Previamente pasó por Necaxa de México (38 partidos y 9 goles), Central Córdoba de Santiago del Estero (33 encuentros y 16 tantos) y Atlanta (11 juegos y 2 goles).