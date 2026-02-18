Otro dolor de cabeza para Boca y para Úbeda: un de sus delanteros debió pasar por el quirófano

Boca no puede salir de su irregularidad, el DT Claudio Úbeda está cada vez más cuestionado y para colmo la lista de futbolistas lesionados es preocupante.
Boca no puede salir de su irregularidad, el DT Claudio Úbeda está cada vez más cuestionado y para colmo la lista de futbolistas lesionados es preocupante.
Boca no puede salir de su irregularidad, el DT Claudio Úbeda está cada vez más cuestionado y para colmo la lista de futbolistas lesionados es preocupante.
Esta vez la mala noticia es que Milton Giménez, uno de los delanteros del conjunto xeneize, debió ser "intervenido quirúrgicamente por una pubalgia" tras no haber podido recuperarse durante la pretemporada y las primeras semanas del Torneo Apertura.
Según informó el Departamento Médico del Fútbol Profesional Giménez fue operado de manera exitosa por por el Dr. Osvaldo Santilli, especialista en pared abdominal.
El comunicado no precisa los tiempos de recuperación que tendrá que afrontar el jugador, pero se estima que no serán menos de dos meses, es decir que podría volver a jugar cuando ya esté iniciada la fase de grupos de la Copa Libertadores.
La lesión aleja a Giménez de la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la selección de Paraguay posibilidad que tiene tras haber obtenido la ciudadanía.
Con 29 años, Milton Giménez acumula 59 partidos oficiales con 17 goles y 5 asistencias desde que llegó a Boca en asda.
Pese a que no juega desde el año pasado, el delantero ya tiene más partidos en Boca que en Banfield, club en el que jugó 58 encuentros y anotó 20 tantos.
Previamente pasó por Necaxa de México (38 partidos y 9 goles), Central Córdoba de Santiago del Estero (33 encuentros y 16 tantos) y Atlanta (11 juegos y 2 goles).