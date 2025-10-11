Enzo Fernández es uno de los valores fundamentales de la Selección argentina.

Enzo Fernández es uno de los valores fundamentales de la Selección argentina.

El volante campeón del mundo Qatar 2022 Enzo Fernández le dio otro dolor de cabeza al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El jugador del Chelsea inglés fue desafectado este sábado de la concentración del elenco nacional por una sinovitis en su rodilla derecha y no estará en el próximo compromiso del equipo. Ya Franco Mastantuono quedó afuera este viernes por una dolencia.

Por ello el ex jugador de River Plate no estará presente en el enfrentamiento con Puerto Rico en el Chase Stadium, de Estados Unidos el próximo martes desde las 21. El elenco nacional viene de vencer a Venezuela por 1 a 0, en Miami, en un amistoso.

enzo fernandez y gio lo celso.jfif
Gio Lo Celso y Enzo Fern&aacute;ndez.

Gio Lo Celso y Enzo Fernández.

La noticia fue confirmada por la AFA mediante un mensaje de redes sociales. "El futbolista de Chelsea FC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”, se puede lleer en el comunicado.

La lesión de Enzo Fernández complica enormemente al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde el gran Mundial de Qatar 2022 que hizo, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste.

Scaloni
Scaloni tuvo otro dolor de cabeza.

Scaloni tuvo otro dolor de cabeza.

Enzo Fernández fue liberado por la Selección argentina

De esta manera el cuerpo médico de la Selección decidió liberar al jugador para que continúe con su recuperación en Chelsea, donde monitorearán de cerca la evolución de su rodilla. En tanto, Scaloni analiza posibles reemplazos y evalúa opciones dentro del plantel para el duelo ante Puerto Rico.

Además el grupoel conjunto albiceleste le manifestó todo su apoyo al volante, consciente de su peso dentro y fuera del campo: un futbolista de jerarquía, entrega y liderazgo silencioso que se ha vuelto indispensable en el ciclo campeón del mundo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas