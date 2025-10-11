El volante campeón del mundo Qatar 2022 Enzo Fernández le dio otro dolor de cabeza al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni. El jugador del Chelsea inglés fue desafectado este sábado de la concentración del elenco nacional por una sinovitis en su rodilla derecha y no estará en el próximo compromiso del equipo. Ya Franco Mastantuono quedó afuera este viernes por una dolencia.
Enzo Fernández le dio otro dolor de cabeza a Scaloni y a la Selección argentina
