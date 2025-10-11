La lesión de Enzo Fernández complica enormemente al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que el mediocampista es una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para manejar los tiempos del juego, recuperar pelotas y generar conexiones entre defensa y ataque lo convirtieron en uno de los futbolistas más confiables del ciclo.

Desde el gran Mundial de Qatar 2022 que hizo, el ex River Plate se consolidó como titular indiscutido y una de las figuras del mediocampo albiceleste.

Scaloni Scaloni tuvo otro dolor de cabeza.

Enzo Fernández fue liberado por la Selección argentina

De esta manera el cuerpo médico de la Selección decidió liberar al jugador para que continúe con su recuperación en Chelsea, donde monitorearán de cerca la evolución de su rodilla. En tanto, Scaloni analiza posibles reemplazos y evalúa opciones dentro del plantel para el duelo ante Puerto Rico.

Además el grupoel conjunto albiceleste le manifestó todo su apoyo al volante, consciente de su peso dentro y fuera del campo: un futbolista de jerarquía, entrega y liderazgo silencioso que se ha vuelto indispensable en el ciclo campeón del mundo.