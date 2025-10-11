La Guía Michelin ahora distingue a hoteles y seis de Mendoza recibieron sus "Llaves"

Entrega de Llaves Michelin a los mejores hoteles del mundo - Guía Michelin Una de las estatuillas de la Guía Michelin a los mejores hoteles del mundo. En lugar de Estrellas, aquí se entregan Llaves. Foto: Gentileza Guía Michelin

Estos alojamientos representan para la Guía Michelin "la crème de la crème" de la hospitalidad mundial y cumplen con "los más altos estándares de calidad y servicio".

The Vines Resort & Spa The Vines Resort & Spa, que cuenta con la cocina de Francis Mallmann, es uno de los hoteles mendocinos que tiene Llave Michelin. Foto: Gentileza The Vines

Las Llaves Michelin fueron reveladas durante una ceremonia este miércoles en el Musée des Arts Décoratifs, en París (Francia). "Así como las Estrellas Michelin celebran a los restaurantes más excepcionales del mundo, las Llaves Michelin ahora distinguen a los hoteles que ofrecen estancias notables, donde el diseño, el servicio y la ubicación se combinan para crear momentos inolvidables", afirmó en su discurso Gwendal Poullennec, director Internacional de la Guía Michelin.

Y concluyó: "Con la introducción de las Llaves, la Guía Michelin establece un nuevo referente global e independiente de excelencia hotelera”.

Inspectores de la Guía Michelin visitaron 7.000 hoteles

Sin comunicarlo ni avisar a los alojamientos evaluados, los inspectores de la Guía Michelin recorrieron durante casi un año los 7.000 hoteles que integran su selección global, sean hoteles de campo, resorts, hoteles cinco estrellas, urbanos u hoteles boutique.

El objetivo era destacar "las estadías más sobresalientes dentro de la selección hotelera de la Guía", explicaron los organizadores.

Los inspectores evaluaron la experiencia global de hospitalidad -más allá de las comodidades individuales-, estableciendo "un nuevo y primer referente mundial e independiente de excelencia en alojamiento". Para ello otorgaron una Llave a hoteles que son "joyas con carácter y personalidad propia que ofrece mucho más que otros establecimientos de precio similiar".

Cavas Wine Lodge 1 Cavas Wine Lodge, situada entre viñedos de Luján de Cuyo, mantiene un estilo colonial en sus instalaciones. Foto: Gentileza Luján de Cuyo

Con dos Llaves se quedaron los hoteles que son "únicos y excepcionales en todos los sentidos, donde una experiencia memorable está siempre garantizada, con un diseño o arquitectura llamativos y un auténtico sentido del entorno".

En tanto, las tres Llaves fueron para hoteles extraordinarios, con lo último en confort, servicio, estilo y elegancia que garantizan "que cualquier estancia perdure en la memoria y el corazón de los viajeros".

Entrega de Llaves Michelin a los mejores hoteles del mundo - Guía Michelin Las tres Llaves Michelin es la máxima distinción que otorga la Guía. Los hoteles mendocinos recibieron una y dos Llaves. No hubo tres Llaves para ningún alojamiento de los 15 premiados en nuestro país. Foto: Gentileza Guía Michelin

Los hoteles de Mendoza que tienen Llaves Michelin

Como reflejo de la rica diversidad de culturas, paisajes y experiencias de viaje del continente sudamericano, los inspectores entregaron Llaves Michelin a 84 hoteles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay (cinco con tres Llaves, 21 con dos Llaves y 58 con una Llave).

Brasil, Chile y Perú se quedaron con las máximas distinciones. Mientras que nuestro país obtuvo 15 Llaves en juego de dos y de una; de las cuales seis fueron a parar a Mendoza, específicamente a hoteles ubicados en zonas de Luján de Cuyo y de Tunuyán con vistas maravillosas a la montaña.

Cavas Wine Lodge y Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites, ambos hoteles que combinan la estadía con gastronomía y vino en Luján de Cuyo, recibieron dos Llaves Michelin.

Susana Balbo y su hija Ana Lovaglio en la gala de Llaves de la Guia Michelin Susana Balbo asistió en París a la ceremonia de las Llaves Michelin junto a su hija, Ana Lovaglio. Foto: Instagram

En tanto, una Llave Michelin cada uno consiguieron Chozos Resort by AKEN Spirit (ubicado en Agrelo, Luján de Cuyo), Lares de Chacras (también en Luján), Casa de Uco (en Tunuyán) y The Vines Resort & Spa (también en Tunuyán).

Hotel Casa de Uco.jpg Casa de Uco quedó el año pasado en el puesto 14 a mejor complejo de América del Sur y el mejor complejo de Argentina, según la revista de viajes internacional Condé Nast Traveler.

Los mendocinos con Llaves Michelin se expresaron en redes

"Este reconocimiento llegó sin esperarlo. Sin saber siquiera que existían las Llaves, qué significaban, quiénes son los inspectores ni cuándo habían venido", escribió en su cuenta en Instagram Ana Lovaglio, hija de Susana Balbo, y se mostró junto a su mamá con las dos Llaves Michelin en la gala en Paris. Orgullosa del premio de la Guía Michelin, concluyó: "Para mí, este es el camino: trabajar con convicción, por la excelencia misma… y dejar que las cosas lleguen solas".

glamping los chozos.jpg Ubicado en Alto Agrelo, Luján de Cuyo, Chozos Resort convocó al artista Sergio Roggerone para su diseño arquitectónico.

Por su parte, los responsables de Lares de Chacras expresaron a través de sus redes oficiales que este reconocimiento "nos inspira a seguir ofreciendo experiencias únicas en el corazón de Mendoza".

Lares de Chacras, hotel En el corazón de Chacras de Coria e encuentra Lares de Chacras, hotel que recibió una Llave Michelin.

Los seis hoteles reconocidos con Llaves por la Guía Michelin se destacan por brindar al visitante "estadías excepcionales con servicio personalizado, diseño cuidado y conexión con su entorno".

Además, en la web oficial de la Guía Michelin aparecen también destacados otros tres alojamientos como "members privileges". Tal es el caso de Entre Cielos Wine & Wellness Hotel (en Vistalba), Finca Adalgisa (hotel de temporada ubicado en Chacras) y Algodón Wine Estate de San Rafael.