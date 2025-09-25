Una reconocida cadena internacional de hoteles llega a Mendoza con una inversión de U$S30 millones

Potencial turístico y residencial al que se suma el enoturismo

Según Federico Batllori, representante de la desarrolladora, la elección de Mendoza se debió a su potencial turístico y residencial, sumado al enoturismo, el paisaje, la cultura local y la infraestructura. Considerada una zona de gran proyección, el Borgo se construirá sobre la nueva ruta 82 Panamericana. "El segmento mantiene dinamismo pese a la situación macroeconómica, con inversores nacionales e internacionales interesados en propiedades de alto valor patrimonial", dijo.

Complejo El Borgo Parte del complejo que la estadounidense Marriott construirá en Mendoza.

Por otra parte, hay que destacar que durante 2025 Marriott concretó nuevas aperturas en Argentina. En julio inauguró el Marriott Hotel Buenos Aires Aeropuerto de Ezeiza, primer cinco estrellas de una cadena internacional junto al principal aeropuerto argentino. Se suma City Express by Marriott, un hotel en Puerto Iguazú. El plan contempla además un desarrollo en Añelo, zona de Vaca Muerta.

En tanto, el grupo Meliá quiere expandirse en el país y se supo que en noviembre inaugurará dos establecimientos en Buenos Aires: Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, los dos bajo la marca Affiliated by Meliá. La cadena también proyecta nuevas unidades en Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate, con un plan de inversión que supera los U$S200 millones y busca sumar siete hoteles en el país hacia 2030.

Finalmente, Wyndham, que apunta al segmento de gama media-alta, reactivó la marca Ramada con un hotel en Vicente López, cuya apertura está prevista antes de diciembre.

Con información de El Cronista