Una reconocida cadena internacional de hoteles llega a Mendoza con una inversión de U$S30 millones

Se trata de la reconocida empresa estadounidense Marriot, que dará lugar al complejo El Borgo en sobre la ruta 82 Panamericana de Luján de Cuyo

Una proyección de lo que será el complejo El Borgo que construirán sobre la ruta 82 Panamericana, en el pedemonte de Luján de Cuyo.

Llega a Mendoza la cadena hotelera internacional Marriott, que se instalará en el pedemonte de Luján de Cuyo con un ambicioso complejo. El anuncio llegó luego de confirmarse su acuerdo con Armentano Desarrollos Inmobiliarios. La inversión será de U$S 30 millones psra construir el Hotel El Cauce, Autograph Collection, además de residencias premium. Se trata del primer proyecto de la empresa estadounidense en la provincia y será parte del complejo El Borgo.

El desarrollo se llevará a cabo en dos etapas en un predio de 200 hectáreas. La primera se enfocará en la apertura de El Zoco y La Recova, espacios de oferta gastronómica con el 2026 en el horizonte para su inauguración. Se espera que dos años después abra sus pueras el hotel, con 16.000 metros cuadrados de superficie y hasta una plaza comercial.

Precisamente, el proyecto contará con 47 residencias desde 70 metros cuadrados (m2), un hotel de 107 habitaciones, 17 locales gastronómicos, 72 módulos comerciales y un centro de convenciones con capacidad para 160 personas. Además, contarán con acceso a los servicios del hotel los propietarios de las unidades residenciales y la posibilidad de integrarlas al sistema de alojamiento de la cadena, según publica El Cronista.

Potencial turístico y residencial al que se suma el enoturismo

Según Federico Batllori, representante de la desarrolladora, la elección de Mendoza se debió a su potencial turístico y residencial, sumado al enoturismo, el paisaje, la cultura local y la infraestructura. Considerada una zona de gran proyección, el Borgo se construirá sobre la nueva ruta 82 Panamericana. "El segmento mantiene dinamismo pese a la situación macroeconómica, con inversores nacionales e internacionales interesados en propiedades de alto valor patrimonial", dijo.

Parte del complejo que la estadounidense Marriott construir&aacute; en Mendoza.

Parte del complejo que la estadounidense Marriott construirá en Mendoza.

Por otra parte, hay que destacar que durante 2025 Marriott concretó nuevas aperturas en Argentina. En julio inauguró el Marriott Hotel Buenos Aires Aeropuerto de Ezeiza, primer cinco estrellas de una cadena internacional junto al principal aeropuerto argentino. Se suma City Express by Marriott, un hotel en Puerto Iguazú. El plan contempla además un desarrollo en Añelo, zona de Vaca Muerta.

En tanto, el grupo Meliá quiere expandirse en el país y se supo que en noviembre inaugurará dos establecimientos en Buenos Aires: Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano, los dos bajo la marca Affiliated by Meliá. La cadena también proyecta nuevas unidades en Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate, con un plan de inversión que supera los U$S200 millones y busca sumar siete hoteles en el país hacia 2030.

Finalmente, Wyndham, que apunta al segmento de gama media-alta, reactivó la marca Ramada con un hotel en Vicente López, cuya apertura está prevista antes de diciembre.

Con información de El Cronista

