La laguna salobre más grande de Sudamérica y el quinto más grande del planeta se encuentra en Argentina

Parque Nacional Ansenuza con flamencos Esta laguna, junto con los Bañados del Río Dulce, reúne el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas en la Argentina.

Este paisaje inmenso, de tonos rosados, grises y turquesas, se convirtió en un imán para fotógrafos, turistas, científicos y amantes de la naturaleza. Pero más allá de su belleza, guarda secretos ecológicos que lo vuelven un tesoro continental.

Con más de 6.000 km² de superficie, también conocido como la laguna de Mar Chiquita, es la quinta laguna salada más grande del mundo y la más extensa de toda Sudamérica. Su extensión es tan amplia que, a simple vista, el horizonte se confunde con el de un verdadero mar interior.

La alta concentración de sales minerales crea un ambiente único donde solo algunas especies pueden habitar, dando lugar a un ecosistema extremadamente frágil y valioso.

Además, es considerado uno de los humedales más importantes del continente porque es hogar de más de 350 especies de aves, entre ellas tres variedades de flamencos: flamenco austral - parina grande - parina chica. También funciona como un corredor biológico para aves migratorias que llegan desde Canadá, Estados Unidos y otras regiones del continente.

Embed - Parque Nacional Ansenuza Fuente: Argentina.gob.ar

La creación del Parque Nacional fue un paso fundamental para proteger este delicado ecosistema, amenazado por décadas por la expansión agrícola, la contaminación y las alteraciones del cauce de los ríos que lo alimentan.

Curiosidades de esta laguna