Este año el mundo del espectáculo despidió al icónico director argentino Adolfo Aristarain, pero por suerte sus películas siempre quedarán entre nosotros.
Así se ven hoy las locaciones donde se filmó "Un lugar en el mundo", la película de Adolfo Aristarain
Te mostramos cómo se ven hoy los lugares donde Adolfo Aristarain filmó la icónica película "Un lugar en el mundo" en 1992
Una de sus producciones más recordadas es "Un lugar en el mundo", la cual se estrenó en 1992 y cuenta con las actuaciones de José Sacristán, Federico Luppi, Cecilia Roth, Gastón Batyi y Leonor Benedetto.
¿De qué trata la película "Un lugar en el mundo"?
"Después de regresar del exilio, un maestro argentino inspira a sus vecinos oprimidos a luchar contra un terrateniente cruel", es la sinopsis de este clásico argentino.
En una encuesta de las 100 mejores películas del cine argentino llevada a cabo por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken en el año 2000, la película alcanzó el puesto 14.
Además, en una nueva versión de la encuesta organizada en 2022 por las revistas especializadas "La vida útil", "Taipei" y "La tierra quema", presentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la película alcanzó el puesto 34.
¿Cómo se ven hoy las locaciones donde se filmó "Un lugar en el mundo"?
El usuario de Instagram @cinefiliaparadiso compartió un posteo donde muestra cómo se ven hoy las locaciones donde se filmó esta película. Su aporte es muy valioso para los amantes del cine, ya que nos permite ver cómo se encuentran hoy los sitios que sirvieron de marco para la película de Aristarain. La película fue filmada en gran parte en Santa Rosa del Conlara en la provincia de San Luis.
Como se puede ver en el carrete de imágenes compartida por @cinefiliaparadiso, se aprecia la estación del tren en Santa Rosa del Conlara, donde hoy el tren ya no pasa.
También se La Estanzuela, el sitio donde vivía el personaje de Ranni. "Allí es donde Ernesto iba a enseñarle a leer a la hija de Hugo Arana. Esa fachada aparece en varias escenas, incluso Ernesto talló su nombre y también la canción que le cantaba su abuela (no se ven en el tronco)", explica @cinefiliaparadiso.
Se puede ver en las fotos la iglesia donde Leonor Benedetto era monja, el cementerio de Cortaderas, el hotel donde paraba el personaje de Hans (interpretado por Sacristán). Ese hotel ahora es la policía, en una esquina en frente de la plaza en Santa Rosa del Conlara.