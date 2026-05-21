Así se ven hoy las locaciones donde se filmó "Un lugar en el mundo", la película de Adolfo Aristarain

Embed - Trailer / Un lugar en el mundo

En una encuesta de las 100 mejores películas del cine argentino llevada a cabo por el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken en el año 2000, la película alcanzó el puesto 14.

Además, en una nueva versión de la encuesta organizada en 2022 por las revistas especializadas "La vida útil", "Taipei" y "La tierra quema", presentada en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la película alcanzó el puesto 34.

¿Cómo se ven hoy las locaciones donde se filmó "Un lugar en el mundo"?

El usuario de Instagram @cinefiliaparadiso compartió un posteo donde muestra cómo se ven hoy las locaciones donde se filmó esta película. Su aporte es muy valioso para los amantes del cine, ya que nos permite ver cómo se encuentran hoy los sitios que sirvieron de marco para la película de Aristarain. La película fue filmada en gran parte en Santa Rosa del Conlara en la provincia de San Luis.

Embed - Cinefilia Paradiso on Instagram: "Mañana miércoles proyectamos "Un lugar en el mundo", para mi no es una proyección más, es la película que más quiero de todas, además comenzamos este ciclo en homenaje al querido Adolfo Aristarain. Hace un tiempo fui a buscar las locaciones donde se filmó hace más de 30 años en San Luis, no se puede creer los lugares donde fueron. Foto 1 y 2 es la estación del tren en Santa Rosa del Conlara, está idéntica, hoy vive gente ahí, el tren ya no pasa. Foto 3 es en La Estanzuela, en ese lugar vivía el personaje de Ranni, allí es donde Ernesto iba a enseñarle a leer a la hija de Hugo Arana. Esa fachada aparece en varias escenas, incluso Ernesto talló su nombre y también la canción que le cantaba su abuela (no se ven en el tronco) La foto 4 es en Balcarce, esa iglesia está idéntica. Ahí daba las misas la monja que interpretaba Leonor Benedetto en un personaje inolvidable. En es misma calle hicieron la carrera de caballos Arana y Sacristán. Foto 5 y 6 es en el cementerio de Cortaderas. Se puede apreciar en la emocionante escena final. La foto 7 es el hotel donde paraba Hans, el geólogo interpretado por Sacristán. En esa escena están poniendo el cartel de Tulsaco. Ahora es la policía, es en una esquina en frente de la plaza en Santa Rosa del Conlara. La foto 8, 9 y 10 es a unos kilómetros de Villa Larca. La escuelita se hizo en un rancho campo adentro. Hable con Oscar Rojo el señor que vive ahí y me comentó que lamentablemente se incendió hace 10 años aproximadamente. Ojalá puedan acompañarnos, les pido de corazón, es una película que todos deberían ver. Es perfecta. El guion, las actuaciones, el vestuario, la música, la historia. Todo emociona a flor de piel. El reparto es sublime. Lo que hacen Luppi, Roth, Sacristán, Benedetto, Arana, Ranni es sublime. Una película que se hizo como cooperativa, a pulmón, laburada con el corazón de punta a punta. Los espero mañana Miércoles 20.30 hs en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. La entrada es libre y gratuita, no se la pierdan!!!! " View this post on Instagram

Como se puede ver en el carrete de imágenes compartida por @cinefiliaparadiso, se aprecia la estación del tren en Santa Rosa del Conlara, donde hoy el tren ya no pasa.

También se La Estanzuela, el sitio donde vivía el personaje de Ranni. "Allí es donde Ernesto iba a enseñarle a leer a la hija de Hugo Arana. Esa fachada aparece en varias escenas, incluso Ernesto talló su nombre y también la canción que le cantaba su abuela (no se ven en el tronco)", explica @cinefiliaparadiso.

Se puede ver en las fotos la iglesia donde Leonor Benedetto era monja, el cementerio de Cortaderas, el hotel donde paraba el personaje de Hans (interpretado por Sacristán). Ese hotel ahora es la policía, en una esquina en frente de la plaza en Santa Rosa del Conlara.