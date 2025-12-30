A 21 años de Cromañón, familiares y sobrevivientes realizaron actos y una marcha

Las actividades también incluyeron propuestas culturales. El cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita ofrecieron música en vivo en las calles porteñas, mientras que la organización No nos cuenten Cromañón anticipó la participación de otros artistas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

cromañón 33.jpg En el ingreso de lo que fue República de Cromañón están escritos los nombres de las víctimas.

A 21 años de la tragedia

El 30 de diciembre de 2004, a menos de dos minutos de iniciado el show, un asistente encendió una bengala -una práctica habitual en recitales de la época- que prendió fuego la media sombra del techo, un material plástico altamente inflamable y expresamente prohibido.

En el lugar había más de 4.500 personas, pese a que el boliche estaba habilitado para 1.031, ya que se encontraba categorizado como local de baile clase C. Aunque el fuego se extinguió rápidamente, el humo negro y tóxico se propagó por todo el recinto, generando una situación de pánico mientras miles de personas, entre ellas niños y adultos, intentaban escapar.

Del total de víctimas fatales, 17 sobrevivientes se suicidaron en los años posteriores, en un contexto marcado por la falta de asistencia estatal y de políticas integrales de acompañamiento.

diputados cromañón.jpg Luego de la tragedia en el boliche República de Cromañón se intensificaron las medidas de seguridad para los espectáculos.

En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas de empresarios vinculados con el boliche.

En agosto de 2008, solo 15 imputados llegaron al juicio oral, entre ellos Omar Chabán, gerente de República de Cromañón, y Raúl Villarreal, su colaborador más cercano. En ese proceso, los integrantes de Callejeros -Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christian Torrejón y Juan Alberto Carbone- fueron absueltos.

Sin embargo, en abril de 2011 la Cámara de Casación revocó esas absoluciones y consideró a la banda como coorganizadora del recital, lo que derivó en un nuevo debate judicial.

El tercer juicio se realizó en 2012 y sentó en el banquillo al dueño del boliche, a un comisario, a ex funcionarios porteños y al director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo.

Finalmente, en el cuarto proceso judicial fue condenado el ex inspector del Gobierno de la Ciudad Roberto Calderini, acusado de haber cobrado coimas para habilitar el local.

Por su parte, el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo mediante un juicio político llevado a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.