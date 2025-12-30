A 21 años de Cromañón, familiares y sobrevivientes realizaron actos y una marcha

Familiares y sobrevivientes de las víctimas del boliche República de Cromañón realizaron este martes una serie de actividades para conmemorar el 21° aniversario de la masacre, que dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos.
Primero se celebró una misa en la Catedral Metropolitana.
Después la agrupación Movimiento Cromañón, hizo una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado a metros de la estación Once de Septiembre y de Plaza Miserere. Allí se realizó el acto central en homenaje a las víctimas.
Las actividades también incluyeron propuestas culturales. El cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita ofrecieron música en vivo en las calles porteñas, mientras que la organización No nos cuenten Cromañón anticipó la participación de otros artistas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.
A 21 años de la tragedia
El 30 de diciembre de 2004, a menos de dos minutos de iniciado el show, un asistente encendió una bengala -una práctica habitual en recitales de la época- que prendió fuego la media sombra del techo, un material plástico altamente inflamable y expresamente prohibido.
En el lugar había más de 4.500 personas, pese a que el boliche estaba habilitado para 1.031, ya que se encontraba categorizado como local de baile clase C. Aunque el fuego se extinguió rápidamente, el humo negro y tóxico se propagó por todo el recinto, generando una situación de pánico mientras miles de personas, entre ellas niños y adultos, intentaban escapar.
Del total de víctimas fatales, 17 sobrevivientes se suicidaron en los años posteriores, en un contexto marcado por la falta de asistencia estatal y de políticas integrales de acompañamiento.
En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas de empresarios vinculados con el boliche.
En agosto de 2008, solo 15 imputados llegaron al juicio oral, entre ellos Omar Chabán, gerente de República de Cromañón, y Raúl Villarreal, su colaborador más cercano. En ese proceso, los integrantes de Callejeros -Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christian Torrejón y Juan Alberto Carbone- fueron absueltos.
Sin embargo, en abril de 2011 la Cámara de Casación revocó esas absoluciones y consideró a la banda como coorganizadora del recital, lo que derivó en un nuevo debate judicial.
El tercer juicio se realizó en 2012 y sentó en el banquillo al dueño del boliche, a un comisario, a ex funcionarios porteños y al director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo.
Finalmente, en el cuarto proceso judicial fue condenado el ex inspector del Gobierno de la Ciudad Roberto Calderini, acusado de haber cobrado coimas para habilitar el local.
Por su parte, el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo mediante un juicio político llevado a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.