La oferta de un país de América del Sur para extraer dos minerales codiciados por China: lo posicionarán como líder minero en 2026

El uranio, por ejemplo, es fundamental para la generación de energía nuclear, una fuente que muchos países consideran crucial para reducir emisiones de carbono y garantizar seguridad energética a largo plazo. Argentina ya opera centrales nucleares, pero no produce uranio desde hace décadas, por lo que desarrollar esta industria local podría fortalecer la soberanía energética y, simultáneamente, abrir posibilidades de exportación.

La oferta minera de este país de América del Sur

Este nuevo impulso coloca a Argentina en un mapa donde la minería ya no es solo una actividad extractiva, sino parte de un entramado global que vincula energía, tecnología, inversiones y geopolítica.

Las licitaciones incluirán uranio y tierras raras, además de minerales clásicos como cobre y oro, ampliando la matriz productiva del sector. Argentina posee estimaciones de decenas de miles de toneladas de uranio identificadas y cientos de miles de toneladas de tierras raras potenciales, ubicadas en provincias como San Juan, Salta, Jujuy y San Luis.

Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos esenciales para imanes de alto rendimiento, baterías, motores eléctricos, electrónica avanzada y tecnologías de defensa, concentran la atención geopolítica. Aunque China domina gran parte de la producción y el procesamiento mundial de estos elementos, Argentina cuenta con depósitos identificados en varias provincias, lo que la sitúa en un punto estratégico en la nueva “competencia minera” global.