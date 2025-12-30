La oferta de un país de América del Sur para extraer dos minerales codiciados por China: lo posicionarán como líder minero en 2026

En los vastos territorios de América del Sur, donde la geografía es un mosaico de montañas, salares y desiertos, se esconde un potencial que podría transformar el destino económico de un país de la región. Más allá del boom del litio ahora la mirada global también se posa sobre otros minerales estratégicos esenciales para China.
Estos minerales de un país de América del Sur están llamados a jugar un papel central en la transición energética y la seguridad energética mundial
En un contexto donde potencias como China y Estados Unidos buscan asegurar suministros de recursos críticos, un país de América del Sur se presenta como un escenario de oportunidades para posicionarse como un actor clave en la minería internacional hacia 2026.
El país de América del Sur, es Argentina. Según minería y desarrollo, la provincia de San Juan, que está preparando licitaciones para el año 2026 que incorporarán no solo minerales tradicionales como el cobre y el oro, sino también uranio y tierras raras. Estos últimos son especialmente demandados por industrias tecnológicas y energéticas a nivel global, tanto para aplicaciones civiles como estratégicas.
El uranio, por ejemplo, es fundamental para la generación de energía nuclear, una fuente que muchos países consideran crucial para reducir emisiones de carbono y garantizar seguridad energética a largo plazo. Argentina ya opera centrales nucleares, pero no produce uranio desde hace décadas, por lo que desarrollar esta industria local podría fortalecer la soberanía energética y, simultáneamente, abrir posibilidades de exportación.
Este nuevo impulso coloca a Argentina en un mapa donde la minería ya no es solo una actividad extractiva, sino parte de un entramado global que vincula energía, tecnología, inversiones y geopolítica.
Las licitaciones incluirán uranio y tierras raras, además de minerales clásicos como cobre y oro, ampliando la matriz productiva del sector. Argentina posee estimaciones de decenas de miles de toneladas de uranio identificadas y cientos de miles de toneladas de tierras raras potenciales, ubicadas en provincias como San Juan, Salta, Jujuy y San Luis.
Las tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos esenciales para imanes de alto rendimiento, baterías, motores eléctricos, electrónica avanzada y tecnologías de defensa, concentran la atención geopolítica. Aunque China domina gran parte de la producción y el procesamiento mundial de estos elementos, Argentina cuenta con depósitos identificados en varias provincias, lo que la sitúa en un punto estratégico en la nueva “competencia minera” global.