Ex River asegura ser mejor que Maxi Salas y Merentiel y dejó abierto su regreso al Millo

Salió campeón en River reemplazando a Julián Álvarez y aunque en Europa le está yendo mal se considera mejor que Maxi Salas y Miguel Merentiel

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
Dos de los mejores delanteros del fútbol argentino, Maximiliano Salas y Miguel Merentiel, se destacan por su empuje y capacidad goleadora (aunque a veces atraviesan sequías). Sin embargo, desde Europa un jugador que salió campeón con River Plate los desafió al afirmar que es mejor que ambos durante una dinámica con el youtuber Ezzequiel.

El juego propuesto por el generador de contenidos consistía en nombrar una lista 20 jugadores en actividad tanto del fútbol sudamericano como del europeo y solo expresó ser superado por cuatro de ellos.

Ex River asegura ser mejor que Maxi Salas y Miguel Merentiel

Lucas Beltrán, delantero de 24 años cedido al Valencia y con pase en poder de la Fiorentina, participó de una entretenida entrevista y sorprendió ya que de la lista de 20 jugadores se consideró mejor que 16 de ellos.

Lucas Beltrán
Beltrán salió campeón con River antes de ser transferido a Europa.

Es así que tanto el jugador de River como el de Boca quedaron en la categoría de los "no", ya que Beltrán debía hablar si se sentía superado.

Así quedó la lista:

  • Miguel Merentiel: NO.
  • Miguel Borja: NO.
  • Vitor Roque: NO.
  • Maravilla Martínez: NO.
  • Santi Castro: NO.
  • Richarlison: NO.
  • Facundo Colidio: NO.
  • Germán Cano: NO.
  • Joaquín Panichelli: NO.
  • Darwin Núñez: SÍ.
  • Sebastián Driussi: NO.
  • Endrick: NO.
  • José Manuel López: NO.
  • Gabigol: NO.
  • Taty Castellanos: NO.
  • Gabriel Jesús: SÍ.
  • Giovanni Simeone: NO.
  • Maximiliano Salas: NO.
  • Mauro Icardi: SÍ.
  • Edinson Cavani: SÍ. Hizo una carrera increíble.
Lucas Beltrán - Valencia
El ex River está peleando los puestos de descenso en Valencia.

Lucas Beltrán y la posibilidad de ser compañero de Maxi Salas

Beltrán tuvo un gran protagonismo en el River que consiguió la Liga Profesional 2023 en un papel muy complicado: tenía que ser titular tras la partida de Julián Álvarez; el papel no le quedó chico y tiempo después fue transferido a la Fiorentina a cambio de poco más de 12 millones de dólares.

Después de su préstamo en Colón de Santa Fe, Lucas Beltrán regresó a River para asentarse como titular. A base de goles y buenos rendimientos, fue una pieza clave para la obtención de la Liga Profesional 2023, y por esto fue transferido a la Fiorentina a cambio de poco más de 12 millones de dólares.

El delantero tiene dos sueños a corto plazo: consolidarse en Europa para que, gracias a eso, pueda estar en la órbita de la Selección argentina porque le gustaría jugar un Mundial.

Más adelante, con esos objetivos cumplidos, si le gustaría regresar al Millonario aunque admite que no han habido conversaciones recientes: "Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz".

Si es que me llaman, lo pensaré. Si es que me llaman, lo pensaré.

"Es difícil decirle que no a River", concluyó el delantero de 24 años.

