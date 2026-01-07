Ex River asegura ser mejor que Maxi Salas y Merentiel y dejó abierto su regreso al Millo

Dos de los mejores delanteros del fútbol argentino,Maximiliano Salas y Miguel Merentiel, se destacan por su empuje y capacidad goleadora (aunque a veces atraviesan sequías). Sin embargo, desde Europa un jugador que salió campeón conRiver Plate los desafió al afirmar que es mejor que ambos durante una dinámica con el youtuber Ezzequiel.
El juego propuesto por el generador de contenidos consistía en nombrar una lista 20 jugadores en actividad tanto del fútbol sudamericano como del europeo y solo expresó ser superado por cuatro de ellos.
Ex River asegura ser mejor que Maxi Salas y Miguel Merentiel
Lucas Beltrán, delantero de 24 años cedido al Valencia y con pase en poder de la Fiorentina, participó de una entretenida entrevista y sorprendió ya que de la lista de 20 jugadores se consideró mejor que 16 de ellos.
Es así que tanto el jugador de River como el de Boca quedaron en la categoría de los "no", ya que Beltrán debía hablar si se sentía superado.
Lucas Beltrán y la posibilidad de ser compañero de Maxi Salas
Beltrán tuvo un gran protagonismo en el River que consiguió la Liga Profesional 2023 en un papel muy complicado: tenía que ser titular tras la partida de Julián Álvarez; el papel no le quedó chico y tiempo después fue transferido a la Fiorentina a cambio de poco más de 12 millones de dólares.
El delantero tiene dos sueños a corto plazo: consolidarse en Europa para que, gracias a eso, pueda estar en la órbita de la Selección argentina porque le gustaría jugar un Mundial.
Más adelante, con esos objetivos cumplidos, si le gustaría regresar al Millonario aunque admite que no han habido conversaciones recientes: "Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz".
Si es que me llaman, lo pensaré. Si es que me llaman, lo pensaré.
"Es difícil decirle que no a River", concluyó el delantero de 24 años.