Copa Argentina: la provincia que confirmó que será sede del partido de River

A diferencia de lo ocurrido en las 13 ediciones anteriores, desde Copa Argentina confirmaron la fecha de todos los partidos correspondientes a los 32avos de final. Sumado a esto, los primeros cuatro encuentros ya tienen el horario y sede definidas.
Desde Copa Argentina confirmaron que River jugará el 17 de febrero. Una provincia confirmó que será sede del encuentro ante Ciudad de Bolivar
A diferencia de lo ocurrido en las 13 ediciones anteriores, desde Copa Argentina confirmaron la fecha de todos los partidos correspondientes a los 32avos de final. Sumado a esto, los primeros cuatro encuentros ya tienen el horario y sede definidas.
Independiente Rivadavia, el campeón vigente, dará el puntapié inicial al certamen el domingo 18 de enero. Su rival será Estudiantes de Caseros y el encuentro comenzará a las 19 en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.
Ese mismo día, pero a las 21.15, jugarán Lanús y Sarmiento de La Banda en cancha de Estudiantes. El 19 del mismo mes Estudiantes de La Plata e Ituzaingó se verán las caras en el estadio de Banfield a las 21.15.
El último de los compromisos que tiene sede y horario confirmado es el que tendrá a Argentinos Juniors y Midland como protagonistas. El miércoles 21 de enero, desde las 21.15, se cruzarán en la casa de Lanús.
La Agencia de Noticias de San Luis (ANSL), medio informativo oficial del Gobierno provincial, aseguró este miércoles por la tarde que el partido entre River y Ciudad de Bolivar, a disputarse el 17 de febrero, se disputará en tierras puntanas.
El primer mata-mata del año para el equipo de Marcelo Gallardo tendrá lugar en medio del feriado por Carnaval. Si bien desde la organización de Copa Argentina no confirmaron la sede, la provincia argentina dio el golpe sobre la mesa.
"La Pedrera recibirá a River en su debut en la Copa Argentina", fue el título utilizado en la nota que enloqueció a los hinchas del Millonario radicados en San Luis, quienes rápidamente se ilusionaron con la posibilidad de recibir al club de sus amores.
En la nota, en la cual resaltan que Independiente Rivadavia abrirá una nueva edición del certamen en ese mismo estadio, aseguran: "River desembarcará en la provincia un mes después, el 17 de febrero, cuando se enfrentará a Ciudad Bolívar, un club muy joven que recientemente ascendió a la Primera B Nacional".