Excavación lleva a descubrimiento histórico: una cabeza de mármol del dios de los mentirosos

Más allá de su importancia económica, el sitio posee una profunda resonancia cultural. Aunque fue una de las Siete Iglesias de Asia mencionadas en la tradición cristiana, la ciudad mantuvo fuertes lazos con la religión clásica y la filosofía. La arqueología demuestra que edificios públicos como el Bouleuterion no eran solo espacios administrativos, sino símbolos de orgullo cívico donde el arte y la arquitectura comunicaban la identidad y los valores de la comunidad.

El simbolismo perdurable en el arte antiguo

hermes El descubrimiento está increíblemente preservado.

En la mitología griega y romana, Hermes era el patrón de los viajeros, el comercio, la elocuencia y las transiciones. Su presencia en un edificio gubernamental resultaba significativa y apropiada para el contexto. La iconografía observada en la pieza de Laodicea, con rasgos juveniles y el motivo emblemático de las alas, encarna atributos de velocidad e inteligencia. Estas obras no eran meramente decorativas, sino que portaban mensajes simbólicos sobre la diplomacia y el flujo ordenado de los asuntos públicos.

Tras el hallazgo, se están completando los procedimientos de conservación y documentación para asegurar la integridad del artefacto y su contexto arquitectónico. Las excavaciones continúan sin interrupciones, priorizando la gestión sostenible del patrimonio. Esta cabeza de escultura enriquece la comprensión académica de la producción artística en Anatolia y reafirma el lugar de Laodicea entre las ciudades más expresivas culturalmente de la región, demostrando cómo la elegancia de la artesanía antigua ilumina las historias del pasado.