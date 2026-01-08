Los trabajos de preservación e investigación en la antigua ciudad de Laodicea han permitido un descubrimiento significativo para el patrimonio histórico de Turquía. Bajo la supervisión del Ministerio de Cultura y Turismo y como parte del proyecto "Legado para el Futuro" (Gelecee Miras), las excavaciones realizadas en los complejos del Bouleuterion y el Prytaneion han arrojado nuevos hallazgos. Se trata de una pieza esculpida en mármol que representa a Hermes, ofreciendo una perspectiva fresca sobre la sofisticación artística de la región durante el periodo imperial romano.
Excavación lleva a descubrimiento histórico: una cabeza de mármol del dios de los mentirosos
Un reciente descubrimiento en Laodicea saca a la luz una cabeza de mármol de Hermes, mostrando la gran riqueza cultural del periodo romano
La cabeza de escultura recién hallada apareció en el corredor de entrada este del Bouleuterion, el antiguo edificio del consejo. La obra fue tallada en mármol blanco de Dokimion, un material muy apreciado en la antigüedad por su pureza y durabilidad. Los análisis preliminares sitúan esta creación a mediados del siglo II d.C. Los expertos destacan los rasgos faciales delicados, los ojos cuidadosamente renderizados y los rizos elegantemente trabajados, atributos clásicos del dios mensajero. El estilo refleja el legado del escultor Praxíteles, identificándose la pieza como un ejemplo sobresaliente del tipo "Hermes Andros".
Un descubrimiento que resalta la prosperidad de Laodicea
Este hallazgo subraya la fuerza económica y la sensibilidad estética que caracterizaron a la ciudad en la antigüedad. Situada en el cruce de importantes rutas comerciales en el valle del Lico, Laodicea floreció gracias a la producción textil, la agricultura y el comercio. Su riqueza financió ambiciosos proyectos cívicos como teatros, calles con columnas y templos. Obras como la escultura de Hermes documentan cómo esta prosperidad se tradujo en el patrocinio de las artes, confirmando el papel de la urbe como un centro vibrante.
Más allá de su importancia económica, el sitio posee una profunda resonancia cultural. Aunque fue una de las Siete Iglesias de Asia mencionadas en la tradición cristiana, la ciudad mantuvo fuertes lazos con la religión clásica y la filosofía. La arqueología demuestra que edificios públicos como el Bouleuterion no eran solo espacios administrativos, sino símbolos de orgullo cívico donde el arte y la arquitectura comunicaban la identidad y los valores de la comunidad.
El simbolismo perdurable en el arte antiguo
En la mitología griega y romana, Hermes era el patrón de los viajeros, el comercio, la elocuencia y las transiciones. Su presencia en un edificio gubernamental resultaba significativa y apropiada para el contexto. La iconografía observada en la pieza de Laodicea, con rasgos juveniles y el motivo emblemático de las alas, encarna atributos de velocidad e inteligencia. Estas obras no eran meramente decorativas, sino que portaban mensajes simbólicos sobre la diplomacia y el flujo ordenado de los asuntos públicos.
Tras el hallazgo, se están completando los procedimientos de conservación y documentación para asegurar la integridad del artefacto y su contexto arquitectónico. Las excavaciones continúan sin interrupciones, priorizando la gestión sostenible del patrimonio. Esta cabeza de escultura enriquece la comprensión académica de la producción artística en Anatolia y reafirma el lugar de Laodicea entre las ciudades más expresivas culturalmente de la región, demostrando cómo la elegancia de la artesanía antigua ilumina las historias del pasado.