Un vecino tomaba un gaseosa en un café y se le cayó una placa de vidrio en la cabeza

La víctima, identificada como Pablo, se encontraba tomando una gaseosa en una mesa sobre la vereda del local.

En determinado momento, tal como se observa en el video, sacó un cigarrillo. Fue entonces cuando la placa de vidrio, proveniente del balcón de un cuarto piso, cayó sobre él.

Cómo está el hombre que sufrió el tremendo accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre se encuentra fuera de peligro. Un vecino de la zona, identificado como Julio, precisó: “Está bien. Ya los 20 puntos de la cabeza se los sacaron?.

“Te digo todo esto porque estuve charlando con él ayer. Tiene mal el brazo, tiene tres tendones cortados y va a tener que hacer rehabilitación”, agregó la misma persona.

vidrio2 Casi lo mata. A un hombre se le cayó una placa de vidrio y se salvó de milagro.

Tras el accidente, el local decidió tomar medidas. Como se puede ver en las imágenes, las mesas fueron corridas para evitar un nuevo accidente similar.

En tanto, un empleado de la cafetería -identificado como Lautaro- brindó mayores detalles sobre cómo se produjo el sangriento accidente.

“Nos encontrábamos en el fondo haciendo producción, haciendo nuestras tareas cotidianas. Escuchamos el golpe y nos acercamos rápidamente a ver qué había pasado. Fue un estruendo bastante importante”, comenzó relatando el joven. El impacto fue tal que los empleados creyeron que había sido un accidente de tránsito.

Los momentos posteriores fueron determinantes para la asistencia de la víctima: fue sentado en una silla y se le practicó un torniquete, la limpieza de la herida y el control del sangrado. Según el relato del empleado, presentaba sangre en el rostro, la cabeza, la espalda y un brazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infobae/status/2009286619048673576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009286619048673576%7Ctwgr%5E00c7a54564ab1d476c9483451b375ea8b4fc4b28%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F370896%2Ftomaba-una-gaseosa-en-una-cafeteria-y-le-cayo-una-placa-de-vidrio-en-la-cabeza-video.html&partner=&hide_thread=false Brutal accidente en Belgrano: tomaba una gaseosa en una cafetería y le cayó una placa de vidrio en la cabeza https://t.co/pteq6PqzS7 pic.twitter.com/v9BQo3WDg7 — infobae (@infobae) January 8, 2026

“Tenía muchos cortes -no de gran magnitud- en la cabeza, nuca, espalda, parte del cuello. El pecho no lo llegué a ver y en el brazo izquierdo sí, un par de cortes importantes”, siguió el joven.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el episodio ocurrió durante una mañana ventosa. El departamento pertenecería a una persona que reside en Córdoba, y lo utiliza de manera ocasional, por lo que no se encontraba en la vivienda al momento de la secuencia.

Fuente: infobae.com