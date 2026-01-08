Inicio Ovación Fútbol Lamine Yamal
El CIES confirmó a los 100 futbolistas más caros del mundo: ningún argentino en el top ten

El Observatorio del Fútbol CIES elaboró el ranking con los 100 jugadores más caros del mundo. No hay argentinos en el top ten y la tabla la lidera Lamine Yamal

Fabián Salamone
Lamine Yamal y Kylian Mbappé están en el top tres.

El Observatorio del Fútbol CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) dio a conocer la lista con los 100 futbolistas más caros del mundo. Este grupo de investigación especializado en el análisis estadístico del fútbol aseguró que Lamine Yamal, de Barcelona, tiene un valor de 343 millones de euros y se posiciona en lo más alto de la mencionada tabla.

El podio lo completan dos de los delanteros más admirados por los amantes del deporte más popular del mundo: Erling Haaland (255 millones de euros), del Manchester City, y Kylian Mbappé (201), la gran figura que viste la camiseta del Real Madrid.

Lamine Yamal, el jugador más caro del mundo.

Con respecto a los argentinos, el primero que aparece en la nómina es Julián Álvarez. El campeón del mundo con la Selección argentina se ubica 11º con un valor de 127,5 millones de euros. Por detrás de la Araña figuran Lautaro Martínez con un valor de 109,6 millones de euros en el 19º puesto, Enzo Fernández 21º, alcanzando los 103,7 millones de euros.

Más atrás figuran Franco Mastantuono (puesto 31 con 94,3 millones de euros), Alejandro Garnacho (puesto 54 con 82 millones de euros y Giuliano Simeone (puesto 67 con 74,3 millones de euros).

El top ten de los jugadores más caros según el CIES

1. Lamine Yamal (Barcelona) - 343 millones de euros

2. Erling Haaland (Manchester City) - 255,1

3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 201,3

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 153,1

5. Michael Olise (Bayern Munich) - 136,9

6. Florian Wirtz (Liverpool) - 135,8

7. Désiré Doué (Paris Saint Germain) - 134,6

8. João Neves (Paris Saint Germain) - 130,6

9. Arda Güler (Real Madrid) - 130,3

10. Pedri González (Barcelona) -130

Los argentinos mejores valorados

11. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - 127,5 millones de euros

19. Lautaro Martínez (Inter) - 109,6

21. Enzo Fernández (Chelsea) - 103,7

31. Franco Mastantuono (Real Madrid) - 94,3

54. Alejandro Garnacho (Chelsea) - 82

67. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) - 74,3

