El CIES confirmó a los 100 futbolistas más caros del mundo: ningún argentino en el top ten

El podio lo completan dos de los delanteros más admirados por los amantes del deporte más popular del mundo: Erling Haaland (255 millones de euros), del Manchester City, y Kylian Mbappé (201), la gran figura que viste la camiseta del Real Madrid.

lamine yamal 2 Lamine Yamal, el jugador más caro del mundo.

Con respecto a los argentinos, el primero que aparece en la nómina es Julián Álvarez. El campeón del mundo con la Selección argentina se ubica 11º con un valor de 127,5 millones de euros. Por detrás de la Araña figuran Lautaro Martínez con un valor de 109,6 millones de euros en el 19º puesto, Enzo Fernández 21º, alcanzando los 103,7 millones de euros.