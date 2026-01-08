Se enojó el Cuti Romero tras la derrota del Tottenham y realizó un letal descargo

Fue por eso que el Cuti pidió perdón por el mal momento y publicó en las redes sociales: "Disculpas a todos los aficionados que nos siguen a todas partes, que siempre están y seguirán estando".

Y se hizo cargo de la situación: "Yo soy el primero, pero seguimos enfrentándonos e intentando revertir la situación, por nosotros y por el club". El defensor se ha convertido en un ícono del club inglés y aunque sonó fuerte en el Atlético de Madrid siempre se mostró dispuesto a seguir defendiendo los colores del Tottenham.

Sin embargo, luego lanzó una "patada al tobillo" fiel a su estilo: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan hablar, pero no lo hacen, como viene sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien"; de esta manera lanzó un dardo que sorprendió a todos.

Cuti Romero Cuti Romero es capitán del equipo inglés.

La mala racha del Cuti Romero en el Tottenham

Los Spurs solo han ganado un punto en los últimos seis partidos y tienen 27 puntos en 21 partidos (de 63 posibles). Por otro lado están en la ubicación 11 en la fase de liga de la Champions League y, de esta manera, están clasificando para la próxima ronda.

Sin embargo, el capitán no se guardó nada y realizó ese descargo que fue apoyado por el delantero Richarlison (colocó un emoji de un aplauso) mientras que Pedro Porro comentó: "Amen. A seguir hermano. Nos quedan muchas batallas".