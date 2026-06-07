Franco Colapinto fue contundente tras el GP de Mónaco de Fórmula 1: "Un desastre"

“Es imposible sobrepasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada, después no paró nadie.”, explicó Colapinto apenas terminada la carrera.

Todo se terminó de venir abajo para el argentino luego de su parada a cambiar neumáticos, ya que sufrió una penalización de 5 segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes. Además, en el último relanzamiento quedó involucrado en un choque múltiple y cayó al último lugar entre los 15 pilotos que seguían en pista. “En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso), después hizo que lo toque a Hulkenberg. Un desastre".

"En general, fue una carrera larga y frustrante, y un fin de semana completo así, y tenemos que trabajar duro para regresar más fuertes en Barcelona en unos días", dijo el argentino.

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“Es imposible sobrepasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada, después no paró nadie.”



“En el relanzamiento me chocó Fernando, después hizo que lo toque a Hulkenberg, un desastre pic.twitter.com/2AC0rrtKkE — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 7, 2026

A Gasly lo bajaron del podio

Un piloto que tuvo una destacada actuación fue el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien cruzó la bandera a cuadros en el 3er lugar pero cayó a la 7ma posición por una penalización.

"Estoy destrozado. No tengo palabras, tengo demasiadas emociones que asimilar y no consigo entender lo que ha pasado. No me parece justo. He comprobado tres veces con el equipo para ajustar la velocidad correcta del coche. En ambas ocasiones, he activado el limitador de velocidad en boxes. Llevo 10 años haciendo esto, 5 podios, que no son nada en mi carrera, y pasamos la meta en tercera posición delante de todo el público francés y nos lo quitan. No sé qué decir", expresó el galo.

Además, el mexicano Sergio “Checo” Pérez tuvo una grandísima performance para finalizar décimo y así sumar los primeros puntos para la escudería Cadillac.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona.