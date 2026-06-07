El único orégano del mundo con Denominación de Origen es Argentino y esto multiplica su valor

El primer y único orégano del mundo en tener Denominación de Origen es Argentino: solo se consigue en esta provincia

En los últimos años, un alimento mendocino ha comenzado a destacarse por su calidad excepcional: el orégano de San Carlos, que se ha convertido en un referente internacional gracias a su Indicación Geográfica, un sello que certifica origen, autenticidad y estándares de calidad.

“No existe en el mundo otro orégano que haya certificado un sello de calidad vinculado al origen. El de San Carlos es el único con Denominación de Origen”, afirmó el dirigente. Este sello es escencial porque reconoce la superioridad del alimento y su vínculo con una región específica.

Oregano (1)

Entre sus atributos, el orégano de San Carlos se caracteriza por su secado al sol, hojas y brácteas florales enteras de entre 1,5 y 5 milímetros, un color verde brillante homogéneo, pureza vegetal sin mezclas y una intensidad aromática tan alta que puede percibirse a 30 centímetros de distancia. Además, los envases llevan una etiqueta de seguridad que certifica su origen.

Hasta hace algunos años, este orégano se comercializaba a granel y muchas veces era mezclado con productos de menor calidad o importados. Se lo cortaba, y esa mezcla fraccionada era la que llegaba a los comercios. Hoy, en cambio, San Carlos consolida su posición como el principal polo oreganero del país, concentrando cerca del 50% de la producción nacional.

Oregano (2)

Marca Mendoza y valor agregado

La provincia cuenta además con otras indicaciones geográficas relevantes, como el aceite de oliva virgen extra de Mendoza. la primera de América y la segunda fuera de Europa. A esto se suman alimentos que destacan por su calidad como ciruelas secas, ajo, tomate, durazno, vinos, aceitunas, arándanos, entre otros.

Para el presidente de la Cámara de Exportadores de Cuyo, el desarrollo de nuevos sectores productivos no debe ir en detrimento de la agroindustria, una actividad que considera clave para la economía mendocina. En ese sentido, destacó el valor agregado y el esfuerzo sostenido que permitió posicionar a Mendoza como una provincia reconocida por la calidad de sus alimentos. “La agroindustria debe seguir siendo el núcleo duro”, afirmó.

A su entender, Mendoza debería impulsar el desarrollo de la minería y la energía sin que ello implique relegar a la agroindustria. Por el contrario, sostuvo que el desafío es que el sector mantenga e incluso incremente su nivel de exportaciones, que actualmente se ubica entre los 1.000 y 1.100 millones de dólares, mientras nuevas actividades ganan peso dentro de la matriz productiva provincial.