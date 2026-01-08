Las razones por la que River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo ya no juegan los Torneos de Verano

Se trataba de encuentros que enfrentaba a los mejores equipos del país con grandes figuras, así logramos ver en Mendoza a Juan Román Riquelme cuando disputaba sus primeros partidos con la camiseta de Boca, lo mismo con Pablo Aimar que la rompió toda en un Superclásico pero el destino quiso que no convirtiera su penal dándole el triunfo al Xeneize, los goles de Cuqui Silvera en el Rojo, las picardías del Chanchi Estévez en la Academia, entre tantos cracks que vinieron a darlo todo en partidos que de amistosos no tenían nada.

Sin embargo, todo parece indicar que las historias felices algún día tienen que terminar. Y fue así que los Torneos de Verano se suspendieron, para no volver. Según informa El Destape los costos de organización dejaron de ser cubiertos por la disminución en la venta de entradas y aunque el servicio de televisación seguía siendo rentable los números no cerraban.

Además, más allá de la parte empresarial, los equipos que participaban comenzaron a mostrarse esquivos a disputar partidos que podían tener consecuencias en el cuerpo técnico ya que un resultado adverso podía transformarse en el malestar de los hinchas con la consecuencia de técnicos despedidos cuando apenas habían realizado un par de entrenamientos. Ese fue el caso de la renuncia de Ramón Díaz en 2000 cuando perdió un Superclásico.

Clásico platense El Clásico platense terminó a las piñas.

Con el tiempo se sumó el Clásico platense entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia La Plata que en su última edición con una batalla campal con imágenes que hasta hoy en día le ponen la piel de pollo hasta a los menos susceptibles al punto que el video tiene restricciones de edad. Sin embargo, a continuación está el video que podrás ver en YouTube, pero no en este artículo periodístico.

No obstante, este año surgió un torneo que nos da un poco de fútbol antes de comenzar el Torneo Apertura y que es disputado por River, Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Unión, Colón y San Lorenzo; quienes no se enfrentan entre sí en la Serie Río de La Plata 2026.

El fixture de la Serie Río de La Plata que juega River, San Lorenzo e Independiente, entre otros

Sábado 10 de enero:

21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 11 de enero:

21: River Plate vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.

Lunes 12 de enero:

21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.

Martes 13 de enero:

18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Miércoles 14 de enero:

18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.

Jueves 15 de enero:

18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Viernes 16 de enero:

21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Sábado 17 de enero:

18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.

22: Peñarol vs. River Plate - Estadio Campus de Maldonado.

Martes 20 de enero:

20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

22: Nacional vs. Deportes Concepción - Estadio Parque Central de Montevideo.

Viernes 23 de enero: