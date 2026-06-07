Godoy Cruz juega contra Mitre de Santiago del Estero por la 17ma fecha de la Zona A del torneo de Primera Nacional.
PRIMERA NACIONAL
Godoy Cruz pierde con Mitre de Santiago del Estero en el Gambarte
Por la 17ª fecha del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz Antonio Tomba recibe a Mitre buscando dejar atrás la derrota ante Estudiantes de Caseros
El partido tiene como escenario el estadio Feliciano Gambarte, el arbitraje de Lucas Cavallero y el gol de la visita lo hizo Marcos Machado a los 28'.
El Tomba venía de perder ante Estudiantes de Buenos Aires de visitante y se le hizo difícil superar al Aurinegro que hizo un buen trabajo en la primera etapa y se puso en ventaja por un error en la última línea del Tomba.
El equipo dirigido por Pablo De Muner, invicto como local hasta este domingo, dominó el juego pero no tuvo muchas situaciones claras y su rival marcó el gol en la primera llegada.