Godoy Cruz pierde con Mitre de Santiago del Estero en el Gambarte

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El Tomba venía de perder ante Estudiantes de Buenos Aires de visitante y se le hizo difícil superar al Aurinegro que hizo un buen trabajo en la primera etapa y se puso en ventaja por un error en la última línea del Tomba.

El equipo dirigido por Pablo De Muner, invicto como local hasta este domingo, dominó el juego pero no tuvo muchas situaciones claras y su rival marcó el gol en la primera llegada.